Matija Cvek rasprodao je drugi koncert u Tvornici, najavio treći

Miljenik domaće publike, pjevač Matija Cvek (30) ove će veljače pjevati u zagrebačkoj Tvornici kulture, i to čak tri večeri.

Cvek i grupa 'The Funkensteins' će u Tvornici zapjevati 23. i 24. veljače, a sada je najavio i treći koncert, 28. veljače. Prva dva su se rasprodala.

Foto: PROMO

Pred Matijom je uzbudljivih nekoliko mjeseci, očekuje ga koncert 14. veljače u Splitu, a onda 17. u Rijeci.

Prisjetimo se, pjevač je krajem prošle godine otkrio da s partnericom Miriam Cikron čeka prvo dijete.

- Lijepa je to stvar, odnosno najljepša i to je fokus ove godine, ali i ostatka života. To je ono najbitnije u životu i najljepše i jako se veselim vidjeti samog sebe u toj ulozi. Baš se iskreno veselim - rekao je.