Matija je upoznao Scooterse: Poklonio sam mu čaj i čokoladu

Imao sam tremu, ali isto tako, znao sam da imam pet minuta i da ih moram iskoristiti najbolje što mogu. Čim sam zakoračio u backstage, trema je prošla, a ja sam osjećao samo neopisivu sreću i svima počeo zahvaljivati na glazbi koju stvaraju, rekao je Matija Mustač (38) iz okolice Samobora, veliki obožavatelj grupe Scooter, kojem se ostvario dječački san te ih je uspio upoznati nakon koncerta u Zagrebu. Fair Fest su u suradnji organizirali 24sata i Imagis, a upravo je ta suradnja omogućila i da se ostvari Matijina velika želja.

Matija je na upoznavanje došao punih ruku. Svatko je dobio svoj dar.

- Godinama sam na forumima na kojima obožavatelji Scootera raspravljaju o njemu i čitam puno stranih intervjua sa Scooterom, pa znam svakakve detalje o njihovim životima. Tako sam znao da frontmen obožava crne čajeve. Otišao sam u najbolji zagrebački dućan specijaliziran za prodaju čajeva te sam kupio set najfinijih crnih čajeva, a za njegovu sam mamu kupio čokoladice. To je jedna žena od 90-ak godina koja još zna doći na njegov koncert, pa je tako bila i ovog ljeta kad je nastupao u Hamburgu. H.P. Baxxter je širom otvorio oči kad sam mu dao poklon i nije mogao vjerovati. Zahvalio mi je i mislim da sam jako dobro pogodio s tim poklonom. Ostalim sam članovima poklonio čokolade s motivom Zagreba - rekao je Matija.

Foto: Privatni album

Scooter i njihovu zaraznu glazbu otkrio je, kaže, s 12 godina, daleke 1999. godine, kad je na jednoj domaćoj radijskoj postaji čuo pjesme "Faster Harder Scooter" i "Fuck the Millennium".

- Bila je to ljubav na prvo slušanje. Ljubav koja istim intenzitetom traje i danas. Baš kao onaj neki poseban, čarobni osjećaj neopisive povezanosti kad nekog upoznamo i odmah znamo da je to osoba s kojom želimo biti i s kojom želimo provesti ostatak života - smije se Matija i otkriva da inače radi ozbiljan posao u tvrtki Končar.

Foto: Privatni album

U 26 godina, koliko ih prati, skupio je većinu njihove diskografije, koja ima 21 album i preko 80 singlova, kao i njihove šalove, čarape, miris za auto... Uživo ih je slušao ukupno tri puta, a sad ih je prvi put i upoznao.

- Slijedio sam svoje srce i poslao sam e-mail organizatoru Fair Festa. Odgovor je stigao odmah sljedeći dan! Organizator, gospodin Ivan Glibo, napisao mi je da će učiniti sve što može ne bi li ostvario moju želju. I ispunio je obećanje - kaže Matija.

Foto: Privatni album