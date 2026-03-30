Matija Kačan: Jako me zabavlja kad 'bockam' natjecatelje...

Glumac Matija Kačan već je osvojio gledatelje ulogama u serijama poput ‘Sjene prošlosti’, ‘Larin izbor’ i najnovijeg hita ‘Divlje pčele’, gdje tumači barmena Veljka Budimira, čovjeka koji sve vidi, sve čuje i rijetko što zadrži za sebe. Lik je to koji unosi humor i dinamiku u napete dramske situacije, pri čemu publiku posebno zabavlja Kačanova fizička transformacija kojoj je u tu svrhu prilagodio, brkove, koje u privatnom životu nikad ne bi nosio, a zbog kojih ga u obitelji zezaju nadimkom 'Brko'. No, Matija će se uskoro okušati i u potpuno novoj ulozi, voditelja duhovitog i razigranog kviza ‘Tko bi rekao’. RTL i Voyo ovog proljeća na male ekrane donose format poznat u više od 2000 epizoda diljem Europe, prožet neočekivanim odgovorim, ‘rivalstvom’, al’ i prije svega, smijeh.

- Tko bi rekao da ću glumačku ulogu zamijeniti voditeljskom palicom? Voditi kaos kviza potpuno je nova igra - priznaje simpatičan Kačan.

I zaista, kaos je dio emisije. Dvije ekipe, kapetani Meri Goldašić i Borko Perić, poznati gosti i voditelj koji pokušava, a ponekad i uspijeva, držati sve pod kontrolom. No upravo ta nepredvidivost je ono je Kačana najviše privuklo kvizu.

- To nije klasičan kviz gdje sve ide po špagi, već format koji stalno iznenađuje i natjecatelje i sve nas na setu. Taj element igre i spontanosti bio mi je jako uzbudljiv - kaže za uzbudljivi kviz u ‘okviru’.

- Unutar okvira ima jako puno prostora za improvizaciju. To je zapravo kontrolirani kaos, u čemu baš i leži čar, jer nikad ne znaš što će se sljedeće dogoditi - priča glumac koji u novoj ulozi voditelja balansira između kontrole i opuštenosti, što mu, ujedno, najveći izazov. Jer gluma dopušta gradnju lika kroz vrijeme, dok voditeljska uloga traži prisutnost u trenutku.

- Trenutno mi je izazovnije biti voditelj - priznaje.

I baš kao što barmen u 'Divljim pčelama', i kao voditelj u ‘Tko bi rekao’, ima slobodu intervenirati i izazvati kolege i natjecatelje, to radi s dozom humora.

- Ponekad je baš zabavno malo ‘bocnuti’ natjecatelje ili ih izbaciti iz zone komfora, ali uvijek s dozom humora. No, više to smijem raditi kapetanima u čemu neizmjerno uživam i zabavlja me - priznaje s osmijehom.

Atmosfera na setu je, ističe, više zabavna nego natjecateljska. Natjecateljski duh postoji, ali sve je obavijeno jednom opuštenom, veselom energijom.

A Meri i Borko?

- Puno više su kompetitivni nego što se možda čini! (osmijeh). Oboje su jako duhoviti, ali kad krene igra – žele pobijediti! Jako dobro podnose poraz, ali pobjeda im je draža - otkriva. Kviz se, dodaje, razlikuje od klasičnih po dinamici i nepredvidivosti.

- Ovdje nije samo stvar znanja, nego i snalažljivosti, reakcije i igre. Ljudi vole naučiti nešto novo, ali kroz zabavu. Ovaj kviz upravo to nudi – znanje zapakirano u dobru energiju - kaže Matija, koji nimalo ne zapostavlja i paralelno radi na 'Divljim pčelama'.

Takav ritam, ne krije, donosi dinamičan radni dan. No snimanja, probe, putovanja, svakodnevica bez puno rutine, upravo je ono što mu odgovara. Voli taj tempo. Voditelj ili lik barmena Veljka Budimira, on je taj koji donosi dašak ljudskosti i humor u napete situacije i jednako zanimljiv.

- Konobar je, sve vidi i sve zna. Zanimljiv za igrati. Njegove kontradikcije, bliskost s narodom, jednostavnost. Naravno, ima odluka i postupaka s kojima se osobno ne slažem, al to i je poanta – kao glumac moraš razumjeti lik, čak i kad se ne slažeš - objašnjava ulogu u seriji.

Atmosfera na setu je izvrsna, dodaje, a anegdote sa snimanja prečesto urnebesne: 'Ima puno smiješnih situacija koje se ne vide na ekranu; recimo, kad ozbiljna scena ode u potpuno krivom smjeru jer netko zaboravi tekst pa svi počnu pucati od smijeha.'

Iako su scene ponekad zahtjevne, poput snimanja u šumi na -12°C, Matija ističe da ga toplina publike uvijek vrati u onaj dobar osjećaj.

- Reakcije su jako pozitivne, ljudi su topli i vole podijeliti svoje dojmove, što mi je uvijek drago - zadovoljno zaključuje (šarmantni ‘Brko’).