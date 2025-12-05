Matija Vujica u Cash or Trashu prodala krunu koju je nosila Severina, novac će donirati

Posljednja epizoda Cash or Trasha ponudila je nekoliko uistinu jedinstvenih predmeta, a emisiju je obilježila humanitarna nota jer su čak dvije prodavateljice iznose od aukcije odlučile donirati u humanitarne svrhe.

Aukciju je otvorila poznata dizajnerica Matija Vuica koja je na procjenu donijela krunu, remen i plakat s revije na splitskom Peristilu. Krunu je na reviji nosila Severina, a Matija je objasnila da originalno potječe iz malog francuskog kazališta i datira iz kraja 19. stoljeća.

Procjenitelj Ilam istaknuo je da je riječ o komadu izrađenom od mesinga, ukrašenom štrasom i pozlatom koja na pojedinim mjestima nosi trag vremena. Procijenio ju je na 1800 eura, a Matija je naglasila da predmete ne prodaje za sebe, nego će sav prihod donirati udruzi Prijatelji iz Metkovića koja skrbi o osobama s poteškoćama u razvoju.

U sobi trgovaca ponude su se kretale od 500 do 2100 eura, a kruna i plakat pripali su Josipu koji je zadovoljno poručio: „Matija mi je prodala krunu koju je nosila Severina, mislim da je to baš interesantna priča“. Tomislav je zatim ponudio još 500 eura za remen te ga odmah kupio. Matija je tako ispunila svoju misiju, a studio je napustila s ukupno 2600 eura koji će direktno ići u Metković. „Ja sam presretna što sam ovo uspjela napraviti“, poručila je za kraj.

Sljedeći prodavatelj bio je Vitomir Rogvić iz Zagreba, profesionalni antikvar i galerist, koji je donio dizajnersku lampu dizajnera Ferruccija Lavianija. „Element baroka koji ste spomenuli definitivno se vidi. Lampa je napravljena od pleksiglasa, ali ima toplinu i pedantnu završnu obradu. Moja procjena je 250 eura“, rekao je Ilam. U sobi trgovaca ponude su se kretale od 30 do 105 eura, no Vitomira taj iznos nije zadovoljio te je lampu ipak odlučio zadržati.

Epizodu je zaključila 36-godišnja sociologinja Antonia Rukavina, koja je donijela masai rukotvorine i dvije slike izrađene u Tanzaniji te podijelila svoju inspirativnu priču. Predmete je kupila 2012. godine, a kompletnu zaradu odlučila je donirati humanitarnoj udruzi Kolajna ljubavi. „Dosta je kvalitetno napravljeno, sve ručni rad. Masivnost i završna obrada su odlični“, istaknuo je Ilam, procijenivši rukotvorine na 150 eura svaku, a slike na 70 eura svaku.

U sobi trgovaca Tomislav je otvorio licitaciju s 140 eura, a rukotvorine su naposljetku prodane za 280 eura. Jedna slika prodana je Denisu za 140 eura, a druga Lani za isti iznos. „Jako mi je drago što sam donijela dio Afrike pred gledatelje i što smo zajedno uspjeli pomoći onima kojima je to najpotrebnije“, rekla je Antonia nakon prodaje.

Prvi tjedan emisije Cash or Trash donio je brojne zanimljive starine i neočekivane predmete, a nove priče i procjene gledatelje čekaju u novim epizodama na Novoj TV!