Obavijesti

Show

Komentari 0
HUMANITARNA EPIZODA

Matija Vujica u Cash or Trashu prodala krunu koju je nosila Severina, novac će donirati

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Matija Vujica u Cash or Trashu prodala krunu koju je nosila Severina, novac će donirati
6
Foto: NOVATV

Matija Vuica je na procjenu donijela krunu, remen i plakat s revije na splitskom Peristilu. Krunu je na reviji nosila Severina. Sve je prodala za 2600 eura. „Ja sam presretna što sam ovo uspjela napraviti“, poručila je

Posljednja epizoda Cash or Trasha ponudila je nekoliko uistinu jedinstvenih predmeta, a emisiju je obilježila humanitarna nota jer su čak dvije prodavateljice iznose od aukcije odlučile donirati u humanitarne svrhe.  

Aukciju je otvorila poznata dizajnerica Matija Vuica koja je na procjenu donijela krunu, remen i plakat s revije na splitskom Peristilu. Krunu je na reviji nosila Severina, a Matija je objasnila da originalno potječe iz malog francuskog kazališta i datira iz kraja 19. stoljeća. 

Foto: NOVATV

Procjenitelj Ilam istaknuo je da je riječ o komadu izrađenom od mesinga, ukrašenom štrasom i pozlatom koja na pojedinim mjestima nosi trag vremena. Procijenio ju je na 1800 eura, a Matija je naglasila da predmete ne prodaje za sebe, nego će sav prihod donirati udruzi Prijatelji iz Metkovića koja skrbi o osobama s poteškoćama u razvoju. 

U sobi trgovaca ponude su se kretale od 500 do 2100 eura, a kruna i plakat pripali su Josipu koji je zadovoljno poručio: „Matija mi je prodala krunu koju je nosila Severina, mislim da je to baš interesantna priča“. Tomislav je zatim ponudio još 500 eura za remen te ga odmah kupio. Matija je tako ispunila svoju misiju, a studio je napustila s ukupno 2600 eura koji će direktno ići u Metković. „Ja sam presretna što sam ovo uspjela napraviti“, poručila je za kraj.  

najveći na svijetu Divovski parfem sa zlatnim listićima od 6,1 milijun eura iz Guinnessa ostao neprodan
Divovski parfem sa zlatnim listićima od 6,1 milijun eura iz Guinnessa ostao neprodan

Sljedeći prodavatelj bio je Vitomir Rogvić iz Zagreba, profesionalni antikvar i galerist, koji je donio dizajnersku lampu dizajnera Ferruccija Lavianija. „Element baroka koji ste spomenuli definitivno se vidi. Lampa je napravljena od pleksiglasa, ali ima toplinu i pedantnu završnu obradu. Moja procjena je 250 eura“, rekao je Ilam. U sobi trgovaca ponude su se kretale od 30 do 105 eura, no Vitomira taj iznos nije zadovoljio te je lampu ipak odlučio zadržati. 

Epizodu je zaključila 36-godišnja sociologinja Antonia Rukavina, koja je donijela masai rukotvorine i dvije slike izrađene u Tanzaniji te podijelila svoju inspirativnu priču. Predmete je kupila 2012. godine, a kompletnu zaradu odlučila je donirati humanitarnoj udruzi Kolajna ljubavi. „Dosta je kvalitetno napravljeno, sve ručni rad. Masivnost i završna obrada su odlični“, istaknuo je Ilam, procijenivši rukotvorine na 150 eura svaku, a slike na 70 eura svaku. 

Foto: NOVATV

U sobi trgovaca Tomislav je otvorio licitaciju s 140 eura, a rukotvorine su naposljetku prodane za 280 eura. Jedna slika prodana je Denisu za 140 eura, a druga Lani za isti iznos. „Jako mi je drago što sam donijela dio Afrike pred gledatelje i što smo zajedno uspjeli pomoći onima kojima je to najpotrebnije“, rekla je Antonia nakon prodaje. 

Prvi tjedan emisije Cash or Trash donio je brojne zanimljive starine i neočekivane predmete, a nove priče i procjene gledatelje čekaju u novim epizodama na Novoj TV! 

POSEBAN PREDMET Matija Vuica u Cash or Trashu, a u show donosi Severininu krunu
Matija Vuica u Cash or Trashu, a u show donosi Severininu krunu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nives gletala stan. Nitko nije gledao jel dobra glet masa
OPET ZAVODI

FOTO Nives gletala stan. Nitko nije gledao jel dobra glet masa

Ovog je puta svoje pratitelje na Instagramu počastila kratkim videom u kojem je pokazala kako u večernjim satima gleta zidove, stojeći na lojtri u skinny trapericama, dok su joj se u komentarima javili brojni obožavatelji
Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch
SUKOB I DALJE TRAJE

Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch

Miss Universe 2025 prvi put je dospjela na naslovnice zbog žustre rasprave između nje i Itsaragrisila tijekom prijenosa uživo na prednatjecateljskom događaju 4. studenog
Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'
DVOSTRUKI STANDARDI

Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'

Slovenija, Španjolska, Nizozemska i Irska bojkotirat će Eurosong iduće godine, nakon što je Izraelu dopušteno sudjelovanje. Neke zemlje za sada uvijek nisu donijele odluku, a očekuje se da će biti još odustajanja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025