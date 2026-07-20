'Matilda' o Dannyju DeVitu: Pomagao je mojoj obitelji dok mi je majka bolovala od raka

Glumica Mara Wilson (38), koja se kao djevojčica proslavila ulogom u kultnom filmu "Matilda", prisjetila se izazova s kojima se nosila na setu, ali i ljudi koji su njoj i njezinoj obitelji pružili neizmjernu podršku u najtežim životnim trenucima. Iako je uloga darovite djevojčice bila zahtjevna, iza kulisa se u njenom privatnom životu odvijala velika životna drama.

Wilson je tijekom panela na Fanboy Expo Knoxvilleu podijelila sjećanja na rad na voljenom filmu iz 1996. godine, posebno ističući Dannyja DeVita, koji je bio ključan izvor dobrote i podrške. DeVito, koji je u filmu glumio njezinog oca Harryja Wormwooda i ujedno ga režirao, postao je zaštitnička figura za tada mladu glumicu.

Foto: Screenshot

- Zovem ga svojim najdražim ujakom - rekla je o DeVitu na događaju u Tennesseeju.

U pozadini snimanja dječjeg klasika, Wilson se suočavala s teškom osobnom situacijom. Njezinoj majci, Suzie Wilson, dijagnosticiran je rak dojke, zbog čega je cijelo iskustvo snimanja bilo emocionalno iscrpljujuće. U tim trenucima, DeVito i njegova tadašnja supruga te kolegica sa seta, Rhea Perlman, postali su stup potpore za cijelu obitelj Wilson. Često su je pozivali u svoj dom kako bi se igrala s njihovom djecom i nudili se da je čuvaju dok su njezini roditelji odlazili u bolnicu.

- Iako mi je bilo divno igrati glavni lik, ponekad je bilo teško. Prolazila sam i kroz teško razdoblje, ali kao što sam vam rekla, Danny DeVito me nije doslovno posvojio. Jako se dobro brinuo o mojoj obitelji - govori.

Wilson je naglasila da uspomene koje nosi sa snimanja nisu samo o izazovima, već i o prijateljstvima i ljubaznosti koja ju je okruživala. U nedavnom razgovoru o snimanju filma Matilda otkrila je kako joj je boravak na setu pomogao da se nosi s teškom situacijom.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

- DeVito mi je stvarno pomogao, kao i mojoj obitelji, dok smo prolazili kroz nešto strašno. Bili su vrlo dragi i ljubazni, a ja sam na tom snimanju stekla toliko doživotnih prijatelja. I da, bilo je teških dana, ali bilo je i dana kada se sve činilo poput ljetnog kampa. I danas sam prijateljica s ljudima s kojima sam tada radila - ispričala je.

Mara, koja je u vrijeme snimanja imala samo sedam godina, napomenula je da je imala sreće što je radila s "puno zaista sjajnih ljudi u Hollywoodu".

- Snimali smo tijekom ljeta, pa sam imala rođendan na setu. Poklonili su mi tortu u obliku Matildine crvene vrpce za kosu i zaista sam se predivno provela radeći na filmu - objasnila je.

Foto: Screenshot

Njezina majka Suzie preminula je u travnju 1996., samo tri mjeseca prije izlaska filma. Godinama je Mara vjerovala da njezina majka, koja je obožavala knjigu Roalda Dahla i čitala je naglas u razredu njezina brata, nikada nije vidjela konačnu verziju filma. Međutim, DeVito joj je godinama kasnije otkrio dirljivu tajnu. Posjetio je Suzie u bolnici i pokazao joj gotovo dovršen film, pruživši tako mladoj glumici mir. U znak sjećanja, DeVito je na kraju film posvetio njezinoj majci.

Nakon dana dječje zvijezde, Mara se povukla iz svijeta glume kako bi se usredotočila na vlastiti život i obrazovanje. Vratila se 2012. godine, no fokus je prebacila na posuđivanje glasa, web serije i podcaste, umjesto na rad pred kamerom. Svoja je iskustva detaljno opisala u autobiografiji "Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame". Danas je također glasna zagovornica zaštite djece u zabavnoj industriji, upozoravajući na probleme poput seksualizacije dječjih zvijezda, s čime se i sama suočila.

*uz korištenje AI-ja