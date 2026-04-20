Obavijesti

Show

Komentari 0
OTKRIO TATTOO MAJSTOR

Obožavateljica Dannyja DeVita tetovirala je njegovo lice na svom palcu: 'Ovo je genijalno'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: REUTERS/PIXSELL, Reddit

Tattoo majstor je priznao kako je ovo napravio besplatno, iz šale. Dodao je: 'Popravit ću tetovažu kad god poželi jer će sigurno izblijedjeti. Iskreno, bio bih iznenađen da izdrži i dvije godine'

Admiral

Jedna je obožavateljica Dannyja DeVita odlučila njegovo lice 'staviti' na svoj - palac. Jedan je tattoo majstor iz Montane otkrio neobičnu tetovažu koju je napravio klijentici. Na Redditu je objavio fotku i priču te ispod napisao 'Danny DeviTOE' pa i igrom riječi nasmijao mnoge.

Danny DeviTOE by @tiney.tattoos Montana, USA
by u/ThickAbbreviations61 in tattoos
50 tetovaža koje je teško i gledati: 'Ne daj Bože!'

- Boljelo ju je malo na pregibu, ali osim toga, jedva da je išta osjetila. Popravit ću tetovažu kad god poželi jer će sigurno izblijedjeti. Iskreno, bio bih iznenađen da izdrži i dvije godine - rekao je.

Osim ideje, korisnike Reddita oduševila je i preciznost same tetovaže.

'Victoria & Abdul' UK premiere
Foto: Gary Mitchell/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Stvarno mi je nevjerojatno kako je to doslovno samo lice... naočale, nos, usta i sve ostalo. A opet, netko je dovoljno talentiran da uzme te dijelove i od njih napravi prepoznatljivo lice. I to na nečijem palcu. Neki su ljudi nevjerojatno talentirani - napisala je jedna osoba.

I drugi korisnici Reddita pisali su kako je tetovaža genijalna: 'Nikad nisam ozbiljno razmišljala o tetoviranju, ali ovo bi me moglo uvjeriti'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
ŠOK SCENE Sydney Sweeney gola liže sladoled, glumi psa...
ČESTO JE GOLIŠAVA

ŠOK SCENE Sydney Sweeney gola liže sladoled, glumi psa...

Izašla je tek druga epizoda 3. sezone HBO-ove serije 'Euforija', a dojmovi se ne stišavaju, posebice kada je u pitanju Cassie, lik koji je utjelovila Sydney Sweeney. Ona počne kreirati sadržaj koji objavljuje na platformi za odrasle, a silna golotinja šokirala je gledatelje
FOTO Nema šanse da ona ima 54 godine! Pogledajte kako sad izgleda bujna Carmen Electra
ZVIJEZDA 'SPASILAČKE SLUŽBE'

FOTO Nema šanse da ona ima 54 godine! Pogledajte kako sad izgleda bujna Carmen Electra

Američka manekenka i glumica Carmen Electra od kraja 90-ih godina drži titulu "seks simbola" i ikone pop kulture, a slavna ljepotica danas slavi 54. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala od vremena "Spasilačke službe" do danas.
Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u ponedjeljak?
DNEVNI PREGLED

Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 20. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026