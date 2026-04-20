Obožavateljica Dannyja DeVita tetovirala je njegovo lice na svom palcu: 'Ovo je genijalno'

Jedna je obožavateljica Dannyja DeVita odlučila njegovo lice 'staviti' na svoj - palac. Jedan je tattoo majstor iz Montane otkrio neobičnu tetovažu koju je napravio klijentici. Na Redditu je objavio fotku i priču te ispod napisao 'Danny DeviTOE' pa i igrom riječi nasmijao mnoge.

- Boljelo ju je malo na pregibu, ali osim toga, jedva da je išta osjetila. Popravit ću tetovažu kad god poželi jer će sigurno izblijedjeti. Iskreno, bio bih iznenađen da izdrži i dvije godine - rekao je.

Osim ideje, korisnike Reddita oduševila je i preciznost same tetovaže.

- Stvarno mi je nevjerojatno kako je to doslovno samo lice... naočale, nos, usta i sve ostalo. A opet, netko je dovoljno talentiran da uzme te dijelove i od njih napravi prepoznatljivo lice. I to na nečijem palcu. Neki su ljudi nevjerojatno talentirani - napisala je jedna osoba.

I drugi korisnici Reddita pisali su kako je tetovaža genijalna: 'Nikad nisam ozbiljno razmišljala o tetoviranju, ali ovo bi me moglo uvjeriti'.