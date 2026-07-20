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O STARENJU

Matt Damon: U pedesetima vrijeme doživljavam drugačije. Sada ga puno mudrije ulažem

Piše Stela Kovačević,
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Matt Damon: U pedesetima vrijeme doživljavam drugačije. Sada ga puno mudrije ulažem
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Foto: MARK BLINCH/REUTERS
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Damon ističe kako su mu prioriteti obitelj, posao i Water.org, neprofitna organizacija koju je suosnovao 2009. s ciljem osiguravanja pristupa sigurnoj vodi ljudima u siromaštvu

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Matt Damon (55), promovirajući novi film, ističe kako je ulazak u pedesete izoštrio njegov pogled na ono što je uistinu važno. Otac četiriju kćeri kaže kako promišljeno odlučuje kako će provoditi svoje vrijeme, a u središtu svega su njegova obitelj, posao i neprofitna organizacija Water.org.

Promotion for "Small Things Like These" at the 74th Berlinale International Film Festival
Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Nakon što je prešao pedesetu, Damon je počeo doživljavati vrijeme na nov način. U razgovoru za časopis People podijelio je svoja razmišljanja o starenju i promjenama koje ono donosi.

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- Kad prijeđeš pedesetu, zaista počneš osjećati da je vrijeme najdragocjenija stvar koja postoji. Samo želim biti promišljen s onim što radim i pobrinuti se da ga trošim točno ondje gdje ga želim trošiti - rekao je oskarovac.

Foto: Screenshot/Youtoube

Damon ističe kako su mu prioriteti obitelj, posao i Water.org, neprofitna organizacija koju je suosnovao 2009. s ciljem osiguravanja pristupa sigurnoj vodi ljudima u siromaštvu.

Na obiteljskom planu, Damon sa suprugom Lucianom ulazi u "novu fazu života" jer se približava razdoblje praznog gnijezda. Dvije od četiri kćeri već su napustile dom.

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- Svjesni smo koliko brzo ove posljednje godine prolaze i trudimo se biti pažljivi i zadržati ono što možemo - kaže on, dodajući kako sličnu emotivnu promjenu proživljava i njegov dugogodišnji prijatelj Ben Affleck.

Dogma (1999) - filmstill
Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Što se tiče posla, cilj mu je s Affleckom nastaviti razvijati njihovu produkcijsku tvrtku Artist's Equity. Kako kaže, ulaskom u pedesete osjeća se smirenije.

- Osjećam se kao da sam se malo smirio i da više ne jurim za nečim. Samo želim raditi posao za koji smatram da je izvrstan, pod vlastitim uvjetima. Pokušavam razmišljati o onome što mogu kontrolirati, umjesto da bjesnim na bogove zbog stvari na koje ne mogu utjecati - zaključuje Damon.

*uz korištenje AI-ja

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