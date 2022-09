Matthew McConaughey otkrio: 'U mladosti sam dva puta bio prisiljen na seksualni odnos'

Holivudski glumac Matthew McConaughey (52) je u nedavnom intervjuu za podcast Amande de Cadenet 'The Conversation: About the Men' otkrio neke iznenađujuće seksualne detalje o svojoj prošlosti.

Filmski ljepotan za kojim uzdišu žene diljem svijeta pisao je u memoarima 'Zelena svijetla' o drogi i o seksualnom zlostavljanju koje je doživio kao tinejdžer te kako je kako ipak kasnije pristupao seksualnim odnosima na pravi način.

Matthew je ispričao kako su ga njegovi roditelji naučili da u takvim situacijama bude pun poštovanja i što znači pristanak.

- Otac mi je rekao 'Ako ikada osjetiš da djevojka oklijeva, prestani' - ispričao je i dodao da mu je otac čak rekao da 'će možda i sam osjetiti da djevojka oklijeva i da onda treba stati, čak i ako mu partnerica govori da nastavi da je ipak bolje stati i pričekati sljedeći put'.

- Bio je u pravu, doveo sam se do određenih situacija i znao sam kad treba stati - rekao je.

Matthew je priznao da je s 15 godina bio 'ucijenjen na seks', i da mu je zahvaljujući razgovorima s tatom bilo jasno što je zdrav seksualni odnos, a što nije, te je odmah bio svjestan da to što mu se događa da nije u redu. Dodaje da se unatoč tome nikad nije osjećao kao žrtva.

- Bio sam siguran da idem u pakao zbog seksa prije braka. Danas se samo nadam da to nije slučaj - rekao je glumac.

Nastavlja da je nakon toga trebao neke zdrave seksualne odnose i biti s djevojkama koje su mu se sviđale, što je u početku bilo teško.

- Ali sam polako učio kako biti intiman i bilo je lijepo, ali i nespretno. Kasnije nije bilo ružno kao u početku - ispričao je Matthew.

Otkrio je i da je s 18 godina doživio zlostavljanje. Bio je onesviješten na stražnjem dijelu kombija, a što se točno dogodilo nije želio reći.

Unatoč traumama glumac nikad nije išao na terapiju, već kaže da su mu mnogi bliski ljudi pomogli da nastavi nakon tih ružnih događaja. Među njima i supruga Camila Alves.

- Previše volim život i vjerujem u život, vjerujem u ljude. I dalje mi je povjerenje na prvom mjestu. Neću ići kroz život noseći tu prtljagu, da to definira način na koji se ponašam prema ljudima oko sebe.

