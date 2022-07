Otkrivamo što to radi Matthew McConaughey da i u 52. godini ima savršeno građeno tijelo

Glumac Matthew McConaughey vrlo je zanimljiv tip: Iako gotovo nikad u medijima ne govori o vježbanju, zdravoj prehrani i zdravim navikama kojima 'bilda' tijelo i duh, on i u 50-im godinama izgleda sjajno i očito je da puno radi na tome. Vidjeli smo to i ovih dana, prateći ga i na našoj obali, naši fotografi 'ulovili' su ga na jahti usidrenoj u Splitu: Bez sumnje, još uvijek je jedan od seks simbola filmskog platna, a sudeći po 'pločicama' na trbuhu koje ljeti i ne može sakriti, itekako radi na njima.

No, umjesto za samopromociju, Matthew tijelo radije koristi u promociji i sukreiranju programa Zaklade 'Just keep livin', koju je još 2005. osnovao zajedno sa suprugom Camilom, s ciljem osnaživanja učenika srednjih škola da naprave pozitivne promjene i okrenu se zdravom načinu života koji će usvojiti kao naviku. Zato se u medijima mogu pronaći tek rijetko tekstovi u kojima otkriva djelić svoje rutine u održavanju izgleda.

Istražili smo što čini da bi ostao u tako dobroj formi i čini se da je glavni odgovor na pitanje kako je održava tijelo na kojem mu zasigurno zavide i puno mlađi muškarci u kombinaciji kardio treninga s body weight vježbama, u kojima se koristi težina vlastitog tijela. Prema intervjuu za Men's Journal, Matthew puno više voli vježbati na otvorenom, nego u teretani, a jedna od kombinacija koja mu najbolje odgovara je 20-ak minuta trčanja, nakon čega odradi 10 serija po 20 sklekova. Da, da: To je 200 sklekova u jednom treningu, sasvim dovoljno da ojačate prsne mišiće i ramena!

Trčanje po plaži i uzbrdicama često kombinira i s vožnjom bicikla, a kad loše vrijeme ne dozvoljava vježbanje na otvorenom, treninge najčešće odrađuje kod kuće, kaže njegov osobni trener Peter Park. Dodaje da se njegov tipičan 'kućni' trening sastoji od zgibova, sprinteva, potisaka iznad glave, čučnjeva na jednoj nozi te vježbi s girjom.

Jedna od McConaugheyjevih omiljenih vježbi je i – držanje bučice. Zvuči neobično, no ako imate iskustvo u teretani, bit će vam jasno: Vježba podrazumijeva to da 15-ak minuta balansirate s utegom ili nekim sličnim predmetom određene težine u jednoj, pa onda u drugoj ruci, dok radite druge stvari. Tako stalno iznova morate pronalaziti nove načine za održavanje ravnoteže i za to da bučica ostane u rukama. Dakle, ta omiljena McConaugheyeva verzija vježbe je zapravo trening izdržljivosti, no to je i pokret snage, koji također djeluje na ramena i gornji dio leđa, prenosi portal T3.

Kad je riječ o prehrani i nakupljanju kilograma, McConaughey se hvali izvrsnim genima, koji omogućuju da relativno lako izgubi kilograme i višak tjelesne masnoće onda kad to odluči. Prema intervjuu s nutricionistom Chrisom Lockwoodom, kojeg je McConaughey pozvao da ga prati još tijekom snimanja serije 'Magic Mike' (Čarobni Mike), glumac je bio u savršenoj formi prije nego što su počeli snimati film, pa im je preostalo samo malo dotjerati njegov stas.

- Povećali smo izvore nemasnih proteina i smanjili količinu ugljikohidrata koje je jeo ujutro. Ubacio sam nisko-glikemični dodatak u njegov doručak, kako bi ipak osigurao unos ugljikohidrata, a da se ne deblja previše od njih - kaže Chris. Kako bi ga pripremio za scene bez majice, rekao je Matthewu da smanji unos vode i natrija tri dana prije snimanja scena, kaže.

Nije to prvi puta da je Matthew morao ozbiljnije raditi na tjelesnoj masi, no za ulogu u filmu 'Dobri dileri iz Dallasa' iz 2013. godine, za koju je dobio i Oskara, morao je skinuti čak 20 kilograma.

S glumcem je u to vrijeme radio i poznati trener slavnih, Gunnar Peterson, koji kaže kako je Matthew imao poseban plan kako bi ubrzao mršavljenje. Bili su to kardio treninzi u intervalima, s utezima. Tako bi, na primjer, započeo trening s 4 minute jedne vježbe, nastavio s 5 minuta druge i onda odradio 6 minuta treće, pa onda krenuo obrnutim redom – od prve treće vježbe koju bi opet radio 6 minuta, druge 5 i prve 4 minute. Uz kratki predah nakon svake serije, vježbanje bi trajalo oko pola sata.

Matthew je pričao o tome i u jednom podcastu.

- Dao sam sebi pet mjeseci da smršavim. Doručkovao sam puding od tapioke ili nešto slično i bjelanjak od tri jaja. Za ručak sam imao sam ribu i povrće, isto tako i za večeru, i vina koliko god mi je došlo da popijem. Gubio sam nešto više od 1,1 kilograma tjedno bez da mahnito vježbam - ispričao je tada. U konačnici je došao na 61 kilogram težine, a kaže da je najteže u svemu bilo – donijeti odluku. Nakon toga sve je bilo lako, odnosno mršavljenje za njega nije bila tortura.

McConaughey je odavno shvatio da je ključ zdravlja i dobrog izgleda u namirnicama niskog glikemijskog indeksa, pa se njegov jelovnik bazira na povrću i voću, uz dosta mahunarki i žitarica, kako bi osigurao visoki udio vlakana. Većinu obroka jede tijekom prve polovice dana, smanjujući obroke prema kraju, te posebno unos ugljikohidrata. Na večer u pravilu ne konzumira škrobne ugljikohidrate. No, svakodnevno uživa u čaši vina, kaže.

Za one koji se još sjećaju da je časopis People slavnog glumca 2005. godine proglasio najseksepilnijim muškarcem godine, te da se 2007. našao na listi najpoželjnijih neženja, valja reći da je od 2012. godine sretno 'upecan' te da sa suprugom Camilom Alves ima troje djece. Dosad su izgurali uglavnom bez većih problema i skandala, iako je svojedobno bilo šuškanja da ju je prevario sa Scarlett Johansson. No, čini se da je više bila stvar u nastojanju medija da pronađu nešto zanimljivo 'iza kulisa' filma koji su zajedno snimali, nego istini. Glumac je svojedobno šokirao javnost tvrdnjom o tome da je kao mlad doživio seksualno zlostavljanje, pa je i to vjerojatno jedan od motiva zbog kojih je vrlo predan radu Zaklade i radu s djecom.

Evo primjera tipičnih vježbi koje Matthew često izvodi u treningu

Jednonožni skok s jednonožnim čučnjem: Stanite na lijevu nogu, s desnom podignutom iza sebe te uspostavite ravnotežu, pa skočite 5 puta dočekujući se na lijevu nogu. Zatim opet uspostavite ravnotežu na lijevoj nozi, pa odradite 5 jednonožnih čučnjeva. Ponovite s desnom nogom.

Hodanje na rukama u skleku: Postavite se u poziciju kao da ćete raditi sklekove, pa 'hodajte' prema naprijed, ali pomičući samo ruke. Tijelo i koljena trebaju ostati ravni i čvrsti. Nakon svakih 10 'koraka', napravite 5 sklekova. Nastavite u 5 serija.

