Matthew Perry objavio rijetku fotografiju s ocem, obožavatelji ga pohvalili: Pa izgledaš odlično

Zvijezda serije 'Prijatelji' Matthew Perry (54) posljednjih je godina otvoreno pričao o problemima sa drogama i alkoholom, koje mu je, između ostaloga, donijela svjetska slava. Kanadsko-američki glumac rijetko se pojavljuje u javnosti, ne objavljuje često ni fotografije na društvenim mrežama pa je fanove razveselila fotografija koju je objavio s ocem, također glumcem, Johnom Bennettom Perryjem (82).

Obožavateljima 'Prijatelja' možda je poznat i kao 'otac' Rachelina dečka Joshue, kojeg je utjelovio u seriji. Na fotografiji su u ležernom izdanju, ako je zaključiti po bilijarskom stolu, u sobi za opuštanje. Fanovi su komentirali kako izgledaju odlično, posebno Perry te su im poslali poruke podrške. Neki od njih napisali su i da su oduševljeni njegovom knjigom u kojoj je dokumentirao svoje putovanje i borbu s ovisnošću te rekao da se prije 'bojao' romantičnih veza, ali je sad spreman.

- Ne vodi me strah koji je bio prije, tako da je sve nekako drugačije. Osjećam se samopouzdanije i više se ne bojim ljubavi. Mislim da big bio sjajan otac. Odrastao sam s puno male djece oko sebe i vjerojatno je to razlog, ali jedva čekam - komentirao je.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Perry je u svojim memoarima otkrio i da je u jednom trenutku imao samo dva posto šanse da će preživjeti. To se dogodilo nakon što mu je zbog dugogodišnje zloupotrebe raznih supstanci puknulo debelo crijevo. Tada je imao 49 godina. Bio je dva tjedna u komi te proveo mjesece u bolnici. Istaknuo je kako je htio podijeliti svoje mučno iskustvo nakon što je sada siguran da se neće ponovno prepustiti 'mračnoj strani'.

- Morao sam pričekati dok nisam bio trijezan i daleko od alkoholizma i ovisnosti da bih sve to zapisao. Najvažnije je bilo to što sam bio prilično siguran da će to pomoći ljudima - ispričao je.