Matthew Perry ostavio je Juliju Roberts, a na vrhuncu karijere se borio s teškom ovisnošću...

Zvijezda hit serije 'Prijatelji', Matthew Perry, danas slavi svoj 54. rođendan. Većini omiljeni Chandler nije imao nimalo lak život. Proslavio se 90-ih, ali se u isto vrijeme borio s ovisnošću. Bila je to borba koju je umalo izgubio.

Matthew je rođen 19. kolovoza 1969. u Williamstownu, u saveznoj državi Massachusetts. Njegovi roditelji, glumac John Bennett Perry i Suzanne, rastali su se prije nego što je Matthew napunio jednu godinu. U to vrijeme se s majkom odselio u Ottawu u Canadi gdje je proveo većinu svog djetinjstva. Njegov san nikada nije bila gluma, koja će mu kasnije promijeniti život. Njegova zanimacija tada bio je tenis, a kada je bio tinejdžer je postao drugi najbolji mladi igrač u svom gradu.

Foto: LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Kada je imao 15 godina preselio se kod svog oca u Los Angeles, a tenis je ostavio iza sebe. Shvatio je da neće postati profesionalni igrač pa je krenuo očevim stopama. Njegov otac tada je glumio u reklamama za Old Spice. John Perry jednom je prilikom rekao kako je rano shvatio da Matthew ima talenta za glumu, tijekom njegove prve predstave u školi.

Početak karijere

Nakon što je završio srednju školu imao je jedan cilj - postati glumac. Svom je ocu obećao da će, u slučaju da ne uspije, otići studirati. Ubrzo je dobio nekoliko uloga u raznim sitcomima, ali većina njih bila je otkazana nakon kratkog vremena emitiranja. Kada se činilo da neće uspjeti ni u glumi, Matthew je dobio ulogu u 'Prijateljima'. Nije niti slutio da će mu upravo ova serija promijeniti život preko noći.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Matthew je pomagao drugim prijateljima koji su se pripremali za audiciju te mu se svidjelo ono što su radili. 'Dio o Chandleru je skočio sa stranice, pružio mi ruku i rekao: 'Čovječe, ovo si ti!', rekao je jednom prilikom Perry. Otišao je na finalnu audiciju jedan petak, a počeo je raditi već u ponedjeljak. 'Prijatelji' su kratko nakon emitiranja prve epizode postali najpoznatija serija u Americi i šire, a glavni glumci mogli su si priuštiti ono o čemu su ranije mogli samo sanjati.

Foto: Instagram / maggiewheeler

Karijera nakon 'Prijatelja'

Uz prijatelje je Matthew snimio brojne filmove. 1997. godine je uz Salmu Hayek glumio u 'Fools Rush In', ali film nije bio uspješan. Kasnije je snimio i film 'Almost Heroes' koji mu također nije donio preveliku slavu. Kasnije je odglumio ulogu u 'The Whole Nine Yards', vrlo uspješnom filmu.

Matthew je krenuo snimati i film 'Servicing Sara', uz Elizabeth Hurley. Međutim, početkom 2001. godine je otišao na odvikavanje pa je snimanje na kratko bilo prekinuto. Kasnije je film ipak bio objavljen.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Borba s ovisnošću

Karijera mu je 90-ih bila na vrhuncu, ali se u pozadini borio s velikim problemima. 1997. godine imao je nesreću na jet skiju, nakon koje je postao ovisan o Vicodinu. Ubrzo je postao ovisan i o alkoholu, u tolikim mjerama da je često mamuran dolazio i na posao. 'Imao sam čudno pravilo da nikad ne pijem na setu. Ali, na posao sam išao s ekstremnim mamurlukom. Strašno je osjećati se tako, raditi i biti smiješan u isto vrijeme', rekao je jednom prilikom. Iste je godine otišao na odvikavanje, gdje je bio 28 dana. Međutim, nije dugo ostao trijezan.

Tri godine nakon Perry je bio hospitaliziran zbog pankreatitisa, upale gušterače, koji je bio uzrokovan prekomjernom konzumacijom alkohola. Nakon oporavka je na setu često znao imati drhtavice i preznojavao se jer se pokušao očistiti od alkohola. U to je vrijeme izlazila i sedma sezona 'Prijatelja', a brojni su gledatelji primijetili drastičnu promjenu u njegovom izgledu.

Foto: Imdb

Godinu dana nakon je ponovno potražio pomoć i ponovno otišao na odvikavanje. U isto je vrijeme snimao film 'Serving Sara' pa su producenti zaustavili snimanje na dva mjeseca. Nakon toga se vratio na set filma i slavnog sitcoma i fokusirao se na to da se oporavi. Njegov put prema oporavku bio je dug i težak, ali je napokon uspio. 2013. godine je Perry otvorio 'Perry House', kuću za muškarce koji su se oporavljali od alkoholizma. Pet godina nakon je Matthew ponovno završio u bolnici. Morao je ići na operaciju kako bi mu popravili gastrointestinalnu perforaciju.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

Prošle je godine glumac objavio svoje memoare 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' u kojima je progovorio o najtežim trenutcima u životu. Priznao je da je u 49. godini umalo preminuo nakon što mu je puklo debelo crijevo zbog korištenja opioida. 'Doktori su rekli mojoj obitelji da sam imao dva posto šanse za preživljavanje. Priključili su me na nešto što se zove ECMO, aparat koji diše za tvoje srce i pluća. Nitko to ne preživi', napisao je u knjizi. Ono što ga svakodnevno podsjeća na to da se ne vrati starim navikama su svi ožiljci koje ima od operacija.

Glumac se oporavio, svoju je priču ispričao i nakon toga dobio velike pohvale i riječi podrške od publike.

Foto: Instagram

Ljubavni život

54-godišnji glumac trenutačno ne ljubi nikoga, ali je u prošlosti bio u brojnim vezama. Jedna od najpoznatijih bila je s glumicom Julijom Roberts, s kojom je bio samo nekoliko mjeseci. U svojim je memoarima otkrio zašto je njihova veza završila. Od početka veze je Perry osjećao ogroman pritisak zbog veze sa slavnom zvijezdom, a ostavio ju je nakon tri mjeseca jer je mislio da će ona njemu slomiti srce, smatrao je da nije bio dovoljno dobar za nju.

Osim Julije, Perry je bio i s Yasmine Bleeth, Lizzy Kaplan i Rachel Dunn. 2018. godine je ušao u vezu s menadžericom Molly Hurwitz, koju je zaprosio 2020. godine. Međutim, samo godinu dana nakon su prekinuli.