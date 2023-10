Matthew Perry odbijao gledati 'Prijatelje': 'Tada sam bio loše. Vidim opijate, alkohol i kokain'

Zvijezda serije 'Prijatelji', Matthew Perry (54), koji je iznenada preminuo u subotu u jacuzziju proslavio se ulogom Chandlera Binga, ali je taj sitcom odbijao gledati.

Foto: Phil McCarten

Perry se i u vrijeme snimanja 'Prijatelja' borio s ovisnošću. Kad je serija bila na vrhuncu popularnosti i Perryjeva ovisnost bila je na vrhuncu. Prošle godine, dok je promovirao svoje memoare 'Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing', Perry je otkrio razlog zašto se nikada ne prisjeća vremena kada je glumio Chandlera.

- Znam točno u koje vrijeme sam konzumirao alkohol, u kojem opijate, u koje kokain. Ne želim to gledati jer je to ono što vidim. U jednom trenu sam bio toliko loše da sam se tresao pa sam morao osloniti ruku na stol da to ne bi uhvatila kamera - pričao je svojedobno.

Foto: Chip East

Prisjetimo se, glumac je pronađen mrtav u svojoj kući u Kaliforniji, a prema pisanju stranih medija sumnja se na to da je preminuo od utapanja. Navodno je imao srčani zastoj.