Max Hozić objavio je videospot akustične verzije 'Moćne igre'

Nakon objave albuma “Secondo”, Max Hozić predstavlja akustičnu verziju pjesme “Moćna Igra”, objavljenu uz službeni videospot. Riječ je o pjesmi koja se istaknula na povratničkom albumu, a u ovom izdanju dobiva novo ruho koje naglašava njezinu emotivnu jezgru i snagu same izvedbe.

Glazbu i tekst potpisuje Goran “Alwis” Babić, dok aranžman i glazbenu produkciju potpisuje Giuseppe Iampieri – Mistheria, koji u ovoj verziji sudjeluje i kao pijanist. Upravo njegov doprinos daje pjesmi dodatnu dubinu, stvarajući čvrstu podlogu za vokal i gudačke dionice. Uz Mistheriju, na akustičnoj verziji su se Maxu pridružile i Innovative String Queens, gudački kvartet poznat po suradnjama s vodećim svjetskim orkestrima i izvođačima, kao i Ivan Mihaljević (gitare), Dino Fiorenza (bas) i Alen Frljak (bubnjevi), uz prateće vokale Jadranke Krištof, Nataše Mirković, Dragana Brnasa i Vladimira Pavelića.

Foto: promo

“Moj najnoviji singl ‘Moćna Igra’, posljednji s albuma ‘Secondo’, slavi snagu ljubavi i zajedništva, ali ujedno šalje i poruku podrške našim Vatrenima. Goran ‘Alwis’ Babić zamislio je koncept, napisao tekst i glazbu, a suradnja s Giuseppeom Iampierijem i gudačkim kvartetom Innovative String Queens dala je pjesmi posebnu dimenziju.“ izjavio je Max ususret izlasku novog videospota.

Prateći spot snimljen je snimljen u intimnoj, scenski ogoljenoj atmosferi, s fokusom na samu izvedbu i međusobnu dinamiku izvođača. U kadrovima se izmjenjuju Max Hozić, Mistheria za klavirom te članice Innovative String Queens, dok plesni par pokretom interpretira emociju pjesme. Spot je sniman na više lokacija, u Studiju Bajsić HRT-a, velikoj dvorani Centra za kulturu Novi Zagreb te u prostoru Tapefarm GCV Film Productions u Belgiji.

Foto: promo

Mishteria iza sebe ima nekoliko prestižnih suradnji, na studijskim i live projektima s mnogobrojnim umjetnicima i bendovima, kao što su Bruce Dickinson (Iron Maiden), Roy Z, Rob Rock, John West, John Macaluso, Mark Boals, Fabio Lione. Gudački kvartet Innovative String Queens, poznat je po suradnjama s Briselskom filharmonijom, Trans Siberian Orchestrom, Vivaldi metal projektom i planetarno poznatim zvijezdama poput Josha Grobana, Michaela Bublea i Idine Menzel.

POSLUŠAJTE PJESMU:

“Moćna Igra” nalazi se na albumu “Secondo”, koji predstavlja presjek dosadašnje karijere Maxa Hozića i okuplja neke od njegovih najvažnijih pjesama nastalih tijekom posljednjih deset godina. Nakon razdoblja u kojem se gotovo u potpunosti posvetio videoprodukciji, režirajući više od trideset spotova kroz produkcijsku kuću Nego Kako, Max se prošle godine vratio glazbi upravo ovim izdanjem. Album, objavljen u travnju 2025. godine, donosi kombinaciju već poznatih pjesama poput značajnog dueta s legendarnim Kemalom Montenom (“Otkako te nemam”) i nekoliko noviteta, povratnički singl “Za jednu kap tvog parfema” uz električne i akustične verzije singla “Moćna igra”, te zaokružuje jedno važno poglavlje njegove karijere.