Pjesma je nastala u suradnji s Giuseppeom Iampierijem - Mistheriom, koji potpisuje aranžman i produkciju te svira klavir, uz gudački kvartet Innovative String Queens
Max Hozić objavio je videospot akustične verzije 'Moćne igre'
Nakon objave albuma “Secondo”, Max Hozić predstavlja akustičnu verziju pjesme “Moćna Igra”, objavljenu uz službeni videospot. Riječ je o pjesmi koja se istaknula na povratničkom albumu, a u ovom izdanju dobiva novo ruho koje naglašava njezinu emotivnu jezgru i snagu same izvedbe.
Glazbu i tekst potpisuje Goran “Alwis” Babić, dok aranžman i glazbenu produkciju potpisuje Giuseppe Iampieri – Mistheria, koji u ovoj verziji sudjeluje i kao pijanist. Upravo njegov doprinos daje pjesmi dodatnu dubinu, stvarajući čvrstu podlogu za vokal i gudačke dionice. Uz Mistheriju, na akustičnoj verziji su se Maxu pridružile i Innovative String Queens, gudački kvartet poznat po suradnjama s vodećim svjetskim orkestrima i izvođačima, kao i Ivan Mihaljević (gitare), Dino Fiorenza (bas) i Alen Frljak (bubnjevi), uz prateće vokale Jadranke Krištof, Nataše Mirković, Dragana Brnasa i Vladimira Pavelića.
“Moj najnoviji singl ‘Moćna Igra’, posljednji s albuma ‘Secondo’, slavi snagu ljubavi i zajedništva, ali ujedno šalje i poruku podrške našim Vatrenima. Goran ‘Alwis’ Babić zamislio je koncept, napisao tekst i glazbu, a suradnja s Giuseppeom Iampierijem i gudačkim kvartetom Innovative String Queens dala je pjesmi posebnu dimenziju.“ izjavio je Max ususret izlasku novog videospota.
Prateći spot snimljen je snimljen u intimnoj, scenski ogoljenoj atmosferi, s fokusom na samu izvedbu i međusobnu dinamiku izvođača. U kadrovima se izmjenjuju Max Hozić, Mistheria za klavirom te članice Innovative String Queens, dok plesni par pokretom interpretira emociju pjesme. Spot je sniman na više lokacija, u Studiju Bajsić HRT-a, velikoj dvorani Centra za kulturu Novi Zagreb te u prostoru Tapefarm GCV Film Productions u Belgiji.
Mishteria iza sebe ima nekoliko prestižnih suradnji, na studijskim i live projektima s mnogobrojnim umjetnicima i bendovima, kao što su Bruce Dickinson (Iron Maiden), Roy Z, Rob Rock, John West, John Macaluso, Mark Boals, Fabio Lione. Gudački kvartet Innovative String Queens, poznat je po suradnjama s Briselskom filharmonijom, Trans Siberian Orchestrom, Vivaldi metal projektom i planetarno poznatim zvijezdama poput Josha Grobana, Michaela Bublea i Idine Menzel.
“Moćna Igra” nalazi se na albumu “Secondo”, koji predstavlja presjek dosadašnje karijere Maxa Hozića i okuplja neke od njegovih najvažnijih pjesama nastalih tijekom posljednjih deset godina. Nakon razdoblja u kojem se gotovo u potpunosti posvetio videoprodukciji, režirajući više od trideset spotova kroz produkcijsku kuću Nego Kako, Max se prošle godine vratio glazbi upravo ovim izdanjem. Album, objavljen u travnju 2025. godine, donosi kombinaciju već poznatih pjesama poput značajnog dueta s legendarnim Kemalom Montenom (“Otkako te nemam”) i nekoliko noviteta, povratnički singl “Za jednu kap tvog parfema” uz električne i akustične verzije singla “Moćna igra”, te zaokružuje jedno važno poglavlje njegove karijere.
