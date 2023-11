McCartneyja šokiralo što mu je Lennon rekao prije smrti: 'Baš se brinuo, sjećam se toga...'

Smrt je bila nešto o čemu je pokojni John Lennon razmišljao godinama prije svoje prerane smrti 1980. godine, rekao je Paul McCartney (80) govoreći o svom kolegi iz Beatlesa nedavno.

McCartney se osvrnuo na život svog prijatelja u epizodi njegovog podcasta 'McCartney: A Life in Lyrics' u kojem je otkrio da je Lennon, koji je imao 40 godina kada je ubijen ispred svoga stana u New Yorku, bio nervozan zbog činjenice što ne zna kako će ga ljudi pamtiti nakon smrti.

Foto: DIEGO VARA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Sjećam se da mi je rekao kako brine kako će ga se ljudi sjećati kada umre i to me na neki način jako šokiralo - prisjetio se glazbenik.

- Rekao sam da će ga se svi sjećati kao izvrsnog glazbenika jer je napravio mnogo toga da to i dokaže - dodao je Paul i pojasnio kako je nekada na neki način bio Johnu poput njegovog svećenika.

Foto: Sven Simon/DPA

- Često bih morao reći: ‘Sine moj, super si, ne brini za to‘, a on bi to prihvatio. Tada bih se osjećao mnogo bolje - prisjetio se.

McCartney se također osvrnuo na to koliko su on i Lennon dobro surađivali.

- Kada me netko pita kako je bilo raditi s Johnom, kažem da je bilo čudesno - dodaje glazbenik koji se prisjetio i trenutka kada je saznao da je Lennon ubijen.

- Ne bih to mogao pretočiti u riječi. Bilo je teško za sve jer je bio tako voljen i lud tip. Bio je uistinu poseban - rekao je Paul.

Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION

Sve do nedavno smatralo se kako je glavni krivac za raspad jednog od najpopularnijih glazbenih sastava svih vremena upravo McCartney jer je tiskovnoj konferenciji održanoj prije 53 godine u Londonu na novinarski upit da potvrdi ili opovrgne glasine je li grupa u problemima te jesu li se raspali odgovorio potvrdno.

Ipak, krajem 2021. godine u intervjuu u sklopu četverodijelne serije ‘This Cultural Life‘ na BBC-u, McCartney je ispričao nešto drugačiju priču.

- Bio je to i je moj bend, moj posao i život, želio sam da nastavimo. Iako smo godinama bili zajedno, još uvijek smo stvarali dobre stvari. Pjesme ‘Abbey Road‘ te ‘Let It Be‘ iz te zadnje faze prilično su bile dobre. Želim reći da nisam ja taj koji je rasturio bend. Bio je to John. Da to nije učinio, još bismo trajali - rekao je glazbenik tada.

- Jednog je dana John samo ušao u prostoriju u kojoj smo se svi zajedno nalazili i rekao da odlazi iz Beatlesa. To nisam bio ja, nego on. Ako to nije rasturanje benda, ne znam što jest - dodao je tada McCartney.