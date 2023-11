Paul McCartney i Ringo Starr priznali: 'Mislili smo da će nam popularnost trajati tjedan dana'

Nitko od nas nije mislio da će nam popularnost trajati duže od tjedan dana! Paul je namjeravao pisati, ja sam namjeravao otvoriti frizerski salon, George bi dobio garažu. Ali nastavilo se i onda završilo. I to u pravo vrijeme, mislim. Ali, znate, to nas nije spriječilo da sviramo zajedno, rekao je bubnjar Ringo Starr (83) za londonski The Sunday Times.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Osvrnuo se na to kako nitko nije mislio da će Beatlesi postati tako poznati.

Posljednja pjesma The Beatlesa 'Now and Then', objavljena je u četvrtak i oduševila je obožavatelje. Prekrasan, dramatičan oproštaj od fantastične četvorke uključuje Johna Lennona na vokalu i Georgea Harrisona na gitari zahvaljujući pomoći moderne tehnologije.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Dok su razmišljali o prošlosti nakon objavljivanja pjesme, Paul McCartney (81) složio se sa Starrovom nevjericom što se tiče opstanka Beatlesa kao jednog od najpopularnijih i najomiljenijih glazbenih bendova svih vremena.

- Kada smo počinjali, mislili smo da ćemo možda zajedno izdržati 10 godina; to je bio neki maksimalni domet za rock ‘n‘ roll grupu - rekao je McCartney.

Foto: Dreamstime_

Iako je njihova procjena bila više-manje točna što se tiče vremena koje su Beatlesi stvarno snimali zajedno, njihova je glazba nastavila osvajati i inspirirati novu publiku generacijama otkako su se razišli.

'Now and Then' postoji u svom najgrubljem obliku od 1977., kada je Lennon snimio grubi nacrt pjesme dok je svirao klavir u svom stanu na Upper West Sideu u New Yorku, ispred kojeg će biti ubijen dvije godine kasnije.

Lennonova udovica, Yoko Ono, rekla je početkom devedesetih preostalim članovima benda da još uvijek ima jednu od njegovih starih demo vrpci.

Foto: Sven Simon/DPA

McCartney, Harrison i Starr prvi su put pokušali iskoristiti Lennonovu vrpcu kao osnovu za novu pjesmu Beatlesa, a Harrisonove gitarske dionice snimljene su 1995. On je umro je od raka 2001. Ali, zbog tadašnjih tehnoloških ograničenja, bend nije mogao izdvojiti Lennonov prigušeni glas na gruboj snimci, pa je projekt odgođen.

No nedavno je snimku ponovno pregledao redatelj Peter Jackson, koji je snimio HBO-ov dokumentarac o Beatlesima iz 2021. 'Get Back'.

Koristeći najsuvremeniju opremu, uspio je razdvojiti dijelove i omogućiti novo snimanje. McCartney i Starr snimili su svaki nove dijelove na svojim instrumentima, a dionica gudača dodala je sloj dubine Lennonovoj pjesmi.