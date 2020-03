Meghan dobila posao: Disney ju je angažirao za dokumentarac

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Harry i Meghan žele pomoći: Važno je da smo jedni uz druge

Prije nekoliko mjeseci Meghan Markle (38) pristala je dati glas za Disney, a produkcijska kuća zauzvrat je najavila kako će donirati sredstva dobrotvornoj ustanovi za zaštitu slonova. Britanski mediji počeli su špekulirati kako je posao propao, a Meghan su zvali i tvorci Simpsona, no onda se Disney ipak oglasio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Meghan je postala naratorica u dokumentarnom filmu 'Elephant' koji će se od 3. travnja prikazivati na kanalu Disney+. Svjetski poznati studio je objavio tu vijest na svom službenom Twitter profilu.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArpgkbrjRj