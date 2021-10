Djeca princa Harryja (37) i Meghan Marke (40) česta su tema u medijima, pogotovo kada je riječ o njihovim kraljevskim titulama. Naime, još od rođenja Archieja raspravljalo se o tome hoće li on dobiti kraljevsku titulu, a ista tema se sada pokreće i za Lilibet koja je rođena ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što je Meghan rodila Archieja u svibnju 2018. godine svi su bili uvjereni da će dobiti titulu po običaju kraljevske obitelji, no to se nije dogodilo. Tada se u stranim medijima raspravljalo o mogućim razlozima, a jedna od teorija je bila i ta da je dvor tako odlučio zbog njegove boje kože

- Iz palače kažu da to nema veze s bojom kože. Prema kraljevskom protokolu koji je uveo kralj George V., samo oni koji su u izravnoj liniji nasljeđivanja mogu dobiti titulu princa ili princeze - izjavio je tada izvor blizak kraljevskoj obitelji.

Naime, Archie bi mogao dobiti titulu 'Earl of Dumbarton', no još ju nema upravo odlukom Harryja i Meghan, a sada je otkriven i razlog zašto.

O razlogu je za US Weekly progovorio kraljevski stručnjak i biograf Andrew Morton. Objasnio je kako je par odustao od titule jer su mislili kako bi ga u školi mogli zadirkivati jer njegova titula 'Earl of Dumbarton' u sebi sadrži riječ 'dumb', to jest, 'glup'.

- Harry i Meghan su bili protiv te titule, mislili su da će Archieja ismijavati jednog dana - rekao je autor knjige 'Meghan and the Unmasking of the Monarchy: A Hollywood Princess'.

Nisu htjeli da njihovog sina kolege zadirkuju u školi, a to su jasno rekli i obitelji te će odluku o preuzimanju titule prepustiti sinu kada bude stariji, ispričao je biograf.

Ipak, pitanje je hoće li Archie ikada moći dobiti titulu, ako o tome tek kasnije bude mogao odlučiti.

Naime, nedavno su Otočki mediji pisali kako je princ Charles (72) skovao dugoročni obiteljski plan po kojem će značajno smanjiti broj članova monarhije, a sve zbog pritiska javnosti koji osjeća. Najsnažnije je, dakako, odjeknula teza kako djeca princa Harryja i Meghan Markle zato nikad neće dobiti kraljevske titule. Naravno, ako Charles ikada preuzme prijestolje.

Po sadašnjem pravilu unuk vladara polaže pravo biti princ, no i monarhija se mijenja s vremena na vrijeme pa bi moglo doći do još jedne promjene. Odluka nije direktno usmjerena protiv Harryja i Meghan, tvrde dobro upućeni izvori s dvora, već je dio 'većeg plana'.

- Charles shvaća da javnost ne želi plaćati ogromnu monarhiju. Ovim tempom, kako je rekao, balkon u Buckinghamskoj palači vjerojatno bi se srušio - tvrde iz palače, a prenose britanski mediji.