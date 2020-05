Meghan i Harry strahuju: Iznad vile leti dron, ne znaju tko je...

Princ Harry (35) i Meghan Markle (38) strahuju za svoj život, piše The Sun. U nekoliko navrata su iznad njihovog doma u Los Angelesu letjeli dronovi, a par nije siguran tko je to točno. Najvjerojatnije su paparazzi koji pokušavaju 'uloviti' njih i sina Archieja, ali strahuju da bi to mogle biti i terorističke grupe. Stoga su Meghan i Harry unajmili privatni zaštitarski tim kako bi spriječili nevolje.

POGLEDAJTE VIDEO: Princ Harry popravlja kosu Meghan

Strani mediji pišu kako su dronovi zaista bili blizu, na svega šest metara visine. Zbog slučajeva od 9., 19., 20., 21. i 25. ožujka Meghan i Harry zvali su policiju, a zaštitarski tim će plaćati vlastitim novcem.

- Ne žele poseban tretman niti su ga dobili - kaže njihov prijatelj za strane medije.

Foto: Danny Lawson/Press Association/PIXSELL

Prijatelj tvrdi kako par stalno viđa dronove.

- Pretpostavljaju da njima upravljaju fotografi, no ne mogu biti sigurni. Meghan je primila prijetnje smrću kad se udavala pa se zato boje terorista. Ljudi zaboravljaju da su oni stvarni ljudi, oni su stvarna obitelj. Ne žele poseban tretman, samo se žele osjećati sigurno i da se njihov dom poštuje - pišu strani mediji.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Glasnogovornik policije potvrdio je da su 20. ožujka nepoznati sumnjivci upravljali dronom, a zadnji put kad je dron letio iznad Harryja i Meghan bilo je dok su se igrali s Archiejem uz bazen.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Također, fotografi ih prate automobilima svaki put kad izađu iz svoje losanđeleške vile.

- Ljudi ih prate svakog dana. Ne žele popustiti pred tom agresivnošću, zaštita njihove obitelji im je najvažnija - kaže izvor stranih medija.