Meghan iskoristili za promociju serije 'The Gentlemen', a ulogu joj nisu ni planirali dati?

Osoba bliska produkciji serije 'The Gentlemen' odbacila je tvrdnje da je Netflix pustio glasine o mogućem angažmanu Meghan Markle kako bi podigao gledanost druge sezone. Prijatelj vojvotkinje od Sussexa ranije je za The Telegraph rekao da su neki iz njezina okruženja posumnjali kako je njezino ime poslužilo za promociju serije.

- Ovoj seriji ne treba angažman poznatog imena samo zbog publiciteta - rekao je izvor, a prenosi časopis Hello!.

Glasine su se pojavile u kolovozu, kada su mediji objavili da Meghan pregovara o ulozi u drami Guya Ritchieja. Bivša glumica serije 'Suits' navodno je bila u poodmaklim razgovorima o pridruživanju glumačkoj postavi, no već sljedećeg dana činilo se da dogovor neće biti sklopljen. Prijatelj Meghan za The Telegraph ustvrdio je da vijest nije odražavala stvarno stanje pregovora.

- Neki iz njezina okruženja misle da su je iskoristili za promociju druge sezone. To je najstariji marketinški trik: veliko ime pročita scenarij, a zatim se objavi vijest da razgovori traju, iako se zapravo ništa ne događa - rekao je prijatelj Meghan Markle.

Glumac Theo James, koji predvodi glumačku postavu, glasine je u razgovoru za Town & Country opisao kao neosnovane i rekao da bi Meghanin angažman bio praktički nemoguć. Na pitanje o toj mogućnosti našalio se da se seriji pridružuje i Sarah Ferguson, poznata kao Fergie, te da će glumiti njegovu ljubavnu partnericu.

Vinnie Jones, koji u seriji glumi vrtlara Geoffa Seacombea, navodno je Meghanin mogući angažman ocijenio vrlo lošom idejom. Ritchie, tvorac i redatelj serije, navodno je na glasine najprije reagirao riječju „Stvarno?”, a zatim isključio mogućnost da se Meghan pojavi u budućnosti.

Foto: AF Archive

Meghan navodno razmatra scenarije za televiziju i film, ali oprezno bira projekte jer se boji da bi informacije mogle procuriti u medije. Njezin i Harryjev ugovor s Netflixom iz 2020., prema kojem su trebali proizvoditi televizijske sadržaje i filmove, završio je u ljeto 2025., a zamijenio ga je dogovor prema kojem Netflix prvi razmatra njihove nove prijedloge. Netflix i njihova tvrtka 'As Ever' ranije su objavili da će se brend nastaviti razvijati samostalno.

*uz korištenje AI-ja