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PREZAHTJEVNA JE?

Bivši agent Meghan Markle: 'Odlično je što ne radim s njom'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Bivši agent Meghan Markle: 'Odlično je što ne radim s njom'
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Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
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Bivši agent Meghan Markle u nedavnom intervjuu kratko se osvrnuo na to kako mu je kada više ne surađuje s vojvotkinjom

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Jedan od najmoćnijih holivudskih agenata, Ari Emanuel, potvrdio je da više ne zastupa Meghan Markle te je izjavio kako mu je odlično što više ne mora raditi s vojvotkinjom. Medijski mogul i izvršni predsjednik agencije WME Grupe prošle je godine prekinuo suradnju s vojvotkinjom od Sussexa.

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Foto: Profimedia/ilustracija

U intervjuu za Sunday Times, objavljenom u subotu, novinar ga je pitao u kojem smjeru ide njena karijera.

- Evo što je najbolje u svemu tome: više uopće ne moram razmišljati o tome - odgovorio je Ari Emanuel.

Njegova agencija WME zastupa neke od najvećih zvijezda kao što su Oprah Winfrey, Mark Wahlberg, Ben Affleck, Dwayne Johnson te Kim Kardashian. 

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Meghan je ugovor s WME-om potpisala još u travnju 2023. godine, a manje od dvije godine kasnije, u veljači 2025. godine, nekoliko izvora potvrdilo je za Page Six da je agencija prekinula suradnju s njom.

- WME nastavlja zastupati Meghan i 'Archewell', tvrtku koju vodi sa suprugom, princem Harryjem - demantirali su tada te navode iz agencije u službenoj izjavi.

Harry and Meghan Invictus Games
Foto: Paul Edwards/NEWS SYNDICATION

No, Meghan se, tvrde izvori, s Emanuelom nije sastala od siječnja 2024. godine, ali ipak je iako je navodno bila u kontaktu sa svojim svakodnevnim agentima. Jedan izvor iz filmske industrije tvrdi da je suradnja s vojvotkinjom prekinuta jer je bila 'prezahtjevna' i 'teška za suradnju'. Navodi se i da je došlo do svađe između Meghan i Emanuela nakon njezinog ispada u siječnju 2024. godine jer je ona je tada navodno zahtijevala hitan sastanak i očekivala gotove planove i strategije, no nije jasno je li se to odnosilo na nju osobno ili na tvrtku Archewell.

-  Ariju je bilo dosta - rekao je izvor.

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