'Meghan Markle i Kate su se na svadbi posvađale oko najlonki'

Iako su se obje udale za prinčeve i tako postale obitelj, već neko vrijeme se šuška kako se vojvotkinje Meghan Markle (36) i Kate Middleton (38) ne podnose. Jedan od razloga za to je eksces na Meghaninom vjenčanju 2018., piše Daily Mail.

Tada je navodno Markle bila opsjednuta svakim detaljem na svojoj svadbi, što je njezinu šogoricu prilično uznemirilo.

Sada je o svemu progovorio prijatelj koji tvrdi da su se zapravo posvađale oko, ni manje ni više, nego najlonki.

- Bio je vruć dan i navodno su se posvađale oko toga trebaju li djeveruše nositi najlonke ili ne. Kate, koja se uvijek drži protokola, mislila je da trebaju. Meghan nije htjela da ih nose - ispričao je izvor za magazin Tatler.

Djeveruše, među kojima je bila i kćer vojvotkinje od Cambridgea, princeza Charlotte (5), nisu nosile najlonke pa izgleda kako je vojvotkinja od Sussexa dobila što je tražila.

- U palači ćete često čuti da se osoblje žali na članove kraljevske obitelji koji se ružno ponašaju, no nikad se neće žaliti na Kate. Ona ima nevjerojatne manire, pazi na svoje osoblje, no Meghan nije pazila. To vam sve govori - objasnio je prijatelj.

