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'NAŠA DJEVOJČICA IZ SNOVA'

Meghan Markle objavila novu obiteljsku fotografiju za peti rođendan princeze Lilibet

Piše 24sata,
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Meghan Markle objavila novu obiteljsku fotografiju za peti rođendan princeze Lilibet
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Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

Objava je na društvenim mrežama brzo privukla pažnju javnosti, ne samo zbog slatkog prizora, već i zbog nastavka prakse para da štiti privatnost svoje djece

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Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle, podijelila je rijetku i dirljivu obiteljsku fotografiju povodom petog rođendana svoje kćeri, princeze Lilibet. Na glavnoj fotografiji, koju je Meghan podijelila, princ Harry nježno drži njihovu kćer u naručju, dok ih Meghan zaljubljeno promatra. Malena Lilibet odjevena je u bijelu čipkastu haljinu, a njezina prepoznatljiva duga kosa pada joj preko lica, strateški ga zaklanjajući, što je praksa koju vojvotkinja dosljedno primjenjuje na online fotografijama svoje djece.

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Uz obiteljski portret, objavljena je i druga fotografija na kojoj Lilibet sama stoji u vrtu njihova doma u Montecitu, bosih nogu na travi, dok rukom dodiruje ljubičasti cvijet. 

- Naša djevojčica iz snova. Sretan 5. rođendan, Lili - stoji u opisu uz emotikon srca.

Odluka Harryja i Meghan da objavljuju fotografije na kojima se lica njihove djece ne vide jasno već je duže vrijeme predmet javne rasprave. Dok ih jedni podržavaju u nastojanju da zaštite djecu od intenzivnog medijskog pritiska s kojim su se i sami suočili, drugi kritiziraju takav pristup. Glasnogovornik vojvotkinje osvrnuo se na te kritike, pojašnjavajući njihov stav.

- Vojvotkinja je uvijek jasno isticala da postoji razlika između dijeljenja trenutaka iz vlastitog života i izlaganja svoje djece javnoj kritici. Skrivanjem njihovih lica, ona demonstrira upravo načelo za koje se zalaže: pružanje privatnosti, slobode odlučivanja i zaštite djeci u sve digitalnijem svijetu - stoji u priopćenju.

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S druge strane, neki kraljevski stručnjaci smatraju kako je riječ o promišljenoj strategiji za održavanje interesa javnosti. Kraljevski komentator Richard Fitzwilliams njihov je pristup opisao kao 'bizarnu strategiju' koja 'nema logičkog smisla' i čini se 'osmišljenom da dobije maksimalan publicitet'. Ovaj pristup u oštrom je kontrastu s praksom princa i princeze od Walesa, koji tradicionalno objavljuju nove portrete svoje djece na njihove rođendane.

Foto: Instagram

Princeza Lilibet Diana Mountbatten-Windsor rođena je četvrtog lipnja 2021. godine u Santa Barbari u Kaliforniji. Ime je dobila u čast svoje prabake, pokojne kraljice Elizabete II., čiji je obiteljski nadimak bio Lilibet, te po baki, princezi Diani. Sedma je u redu za britansko prijestolje i, za razliku od starijeg brata Archieja, nikada nije živjela u Ujedinjenom Kraljevstvu, koje je posjetila samo jednom.

Pravo na titulu princeze stekla je tek kada je njezin djed, kralj Charles III., stupio na prijestolje, i to prema pravilima koja je postavio kralj George V. još 1917. godine. Harry i Meghan počeli su koristiti titule princa i princeze za Archieja i Lilibet nakon Lilibetina krštenja 2023. godine, nakon korespondencije s Charlesom o tom pitanju. Djevojčica, koja, čini se, ima crvenu kosu poput oca, samo je jednom srela svog djeda, i to tijekom putovanja u Veliku Britaniju 2022. godine povodom platinastog jubileja kraljice Elizabete. Tom je prigodom proslavila i svoj prvi rođendan, za koji su joj roditelji priredili zabavu u svom bivšem domu, Frogmore Cottageu.

Britain's Queen Elizabeth has died at age 96
Foto: ANDREW COULDRIDGE

*Uz pomoć AI-ja

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