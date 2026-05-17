Obavijesti

Show

Komentari 0
OKRENULI SU IM LEĐA

Princ Harry i Meghan Markle posvađali su se baš sa svima

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: < 1 min
Princ Harry i Meghan Markle posvađali su se baš sa svima
13
Foto: MISC

Oprah Winfrey, George i Amal Clooney, David i Victorija Beckham te Serena Williams više se ne druže s Meghan i Harry

Admiral

Prije osam godina na vjenčanju princa Harryja i Meghan Markle bila je svjetska krema slavnih i poznatih poput Oprah Winfrey, George i Amal Clooney, David i Victorija Beckham, Serena Williams, Idrisa Elba... Sad su im svi okrenuli leđa, piše The Daily Mail. 'Meghan i Harry su se posvađali s toliko moćnika iz showbiznisa. Spalili su sve mostove. Harry i Meghan vjeruju da je to njihova krivnja. Oni to ne shvaćaju, objavili su pozivajući se na bivše bliske suradnike nekadašnjeg kraljevskog para.

Britain's Prince Harry and Meghan visit Colombia
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Oprah se, kako pišu, distancirala od Harry i Meghan. Više ih ne spominje na društvenim mrežama. 'Clooneyjevi sad ne žele imati ništa s njima. Stali na stranu kraljevske obitelji i Charlesa III. Čini se da je prijateljstvo Sussexovih s Idrisom Elbom, koji je bio DJ na njihovom vjenčanju, završila na isti način iz istih razloga. Elba je također stao na stranu Charles', piše britanski list.

David i Victorija Beckham naljutili su se kad ih je Meghan optužila da medijima odaju odaju informacije o njenom i Harryjevom životu. Također su bliski s kraljem i kraljicom. Serena Williams također se prestala družiti s Meghan. 

OSJEĆAO JE DISTANCU Harry priznao: Išao sam na terapiju prije nego sam postao otac, 'čistio' sam se od prošlosti
Harry priznao: Išao sam na terapiju prije nego sam postao otac, 'čistio' sam se od prošlosti

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga
GLASALI ŽIRI I PUBLIKA

Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga

I ove godine su o pobjedniku Eurosonga odlučivali glasovi žirija i publike. Pogledajte koliko su glasova dobile naše predstavnice, grupa Lelek
Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...
DORIS PINČIĆ ČITALA GLASOVE

Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...

Hrvatska je maksimalnih 12 bodova dala srpskim predstavnicima Lavina i pjesmi 'Kraj mene', dok je 10 bodova otišlo Danskoj, osam Albaniji, sedam Australiji, šest Finskoj, pet Izraelu, četiri Bugarskoj...
Tko je zapravo Dara, pobjednica 70. Eurosonga u Beču i što znači njezina pjesma 'Bangaranga'?
eurovizijska senzacija

Tko je zapravo Dara, pobjednica 70. Eurosonga u Beču i što znači njezina pjesma 'Bangaranga'?

Bugarska je prvi put u povijesti osvojila Eurosong, a pobjedu joj je donijela 27-godišnja Dara s pjesmom 'Bangaranga'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026