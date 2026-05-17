Princ Harry i Meghan Markle posvađali su se baš sa svima

Prije osam godina na vjenčanju princa Harryja i Meghan Markle bila je svjetska krema slavnih i poznatih poput Oprah Winfrey, George i Amal Clooney, David i Victorija Beckham, Serena Williams, Idrisa Elba... Sad su im svi okrenuli leđa, piše The Daily Mail. 'Meghan i Harry su se posvađali s toliko moćnika iz showbiznisa. Spalili su sve mostove. Harry i Meghan vjeruju da je to njihova krivnja. Oni to ne shvaćaju, objavili su pozivajući se na bivše bliske suradnike nekadašnjeg kraljevskog para.

Oprah se, kako pišu, distancirala od Harry i Meghan. Više ih ne spominje na društvenim mrežama. 'Clooneyjevi sad ne žele imati ništa s njima. Stali na stranu kraljevske obitelji i Charlesa III. Čini se da je prijateljstvo Sussexovih s Idrisom Elbom, koji je bio DJ na njihovom vjenčanju, završila na isti način iz istih razloga. Elba je također stao na stranu Charles', piše britanski list.

David i Victorija Beckham naljutili su se kad ih je Meghan optužila da medijima odaju odaju informacije o njenom i Harryjevom životu. Također su bliski s kraljem i kraljicom. Serena Williams također se prestala družiti s Meghan.