Meghan Markle otkrila: 'Mog oca su istraživali i ranije. Zato moju djecu nikad nije upoznao'

Meghan, vojvotkinja od Sussexa, izjavila je da je duboko potresena nakon što su se pojavile optužbe da je njezin otuđeni otac Thomas Markle stariji posjedovao fotografije seksualnog zlostavljanja djece. Britanski tabloid The Sun objavio je tvrdnje njezina polubrata Thomasa Marklea mlađeg, koji tvrdi da je u očevoj bivšoj kući na Filipinima pronašao dječju pornografiju. Markle stariji odbacuje optužbe.

Foto: youtube screenshot

Meghan je preko glasnogovornika poručila da joj je policija 2018. proslijedila pismo upućeno londonskoj Metropolitanskoj policiji i jedinici za zaštitu kraljevske obitelji. U pismu su, prema njezinoj izjavi, izneseni uznemirujući navodi protiv njezina oca, a policija joj je rekla da ih istražuje, javlja The Guardian.

- Duboko me potresla vijest koja je izašla na vidjelo u posljednja 24 sata. Mislim na svu djecu koja su možda pretrpjela štetu – poručila je Meghan preko glasnogovornika.

Vojvotkinja je dodala da se od oca udaljila i da mu nije dopustila kontakt s djecom kako bi ih zaštitila. Također je izrazila nadu da će pravda biti zadovoljena te da će sigurnost djece ostati prioritet. Meghanin odnos s ocem narušen je nakon što nije došao na njezino vjenčanje s princom Harryjem, a unuke Archieja i Lilibet nikad nije upoznao.

Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

- Nadam se da će sada biti jasno da sam se od oca udaljila i da mu nisam dopustila kontakt s našom djecom samo iz jednog razloga: da ih zaštitim – poručila je Meghan.

The Sun prenosi da je Thomas Markle mlađi istražiteljima na Filipinima rekao kako je u četiri velike kutije s računalima i mobitelima pronašao stotine, možda i tisuće fotografija dječje pornografije. Naveo je i da je kontaktirao američki FBI. Thomas Markle stariji za Daily Mail je odbacio optužbe i nazvao ih bolesnim lažima, tvrdeći da računala nisu bila u njegovu posjedu otkako je u siječnju 2025. napustio Meksiko i preselio se na Filipine. U rehabilitacijskom centru na Floridi oporavlja se nakon amputacije lijeve noge zbog krvnog ugruška.

*uz korištenje AI-ja