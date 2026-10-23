Novi skandal! Policija istražuje oca Meghan Markle. Sin tvrdi: 'Ima hrpu dječje pornografije!'

Policija na Filipinima istražuje navode da je Thomas Markle Sr., otac Meghan Markle, imao pohranjene fotografije i snimke seksualnog zlostavljanja djece. Njegov sin Thomas Jr. prijavio je slučaj, a prema pisanju lista The Sun, materijale je pronašao u kutijama u očevu domu u Cebuu. Samantha Markle, Thomasova kći, optužbe naziva lažnima i tvrdi da je brat želi iskoristiti za zaradu. Samantha i Thomas Jr. su Thomasova djeca iz prvog braka, dok je Meghan dobio u drugom braku.

Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS

Thomas Jr. rekao je da je tijekom ljeta uočio stotine fotografija na očevu računalu i mobitelu te na nekoliko tvrdih diskova. Prema njegovim navodima, među njima su bile fotografije gole djece i videozapis u kojem djevojčice, koje su izgledale mlađe od 11 godina, izvode seksualne radnje. Te tvrdnje zasad nisu potvrđene, a izvorni tekst ne navodi da je policija javno objavila sadržaj dokaza.

Kako je Thomas Jr. ispričao za The Sun, materijale je pronašao dok je tražio mobitel za svoju djevojku. Navodno je 10. srpnja obavijestio FBI-jevu telefonsku liniju za prijave, američki Nacionalni centar za nestalu i iskorištavanu djecu te policiju u Pennsylvaniji, gdje je njegov otac tada živio. Kasnije je, zabrinut zbog izostanka reakcije, angažirao lokalnog informatičkog stručnjaka kako bi pristupio trima tvrdim diskovima.

Thomas Jr. filipinskoj je policiji predao izjavu pod prisegom, a prema pisanju The Suna, policija priprema oduzimanje uređaja i pokrenula je istragu. On tvrdi da je dio materijala pronašao na starom mobitelu, a ostatak na računalima pohranjenima u kutijama. Nije poznato je li policija utvrdila tko je uređaje koristio niti je li povezala navodne datoteke s Thomasom Marklom Sr.

Samantha Markle za Daily Mail odbacila je optužbe i ustvrdila da je njezin brat izmislio priču kako bi zaradio. Rekla je da su računala iz Meksika prevezena na Filipine i potom dvije godine stajala u podrumskom skladištu, izvan očevih ruku. „Nema dokaza da je moj otac preuzeo ijednu fotografiju. Ta su računala dvije godine bila izvan njegova posjeda”, rekla je Samantha za Daily Mail.

Thomas Markle, Meghan Markle's father, is seen in a still taken from video as he gives an interview to ITV's Good Morning Britain program which is broadcast from London | Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Samantha tvrdi i da su kutije bile u kući njezina brata te da ne zna tko je mogao pristupiti uređajima. „Svatko je mogao dirati ta računala. Ne vjerujem da su te fotografije njegove”, rekla je za Daily Mail. Dodala je da Thomas Jr. već godinama iznosi optužbe protiv oca te da je ranije, prema njezinim riječima, prodao medijima neistinitu priču o njegovu navodnom konzumiranju kokaina u Tajlandu.

Thomas Markle Sr. ima 82 godine i, prema tekstu Daily Maila, narušenog je zdravlja. Prošle godine amputirali su mu lijevu nogu ispod koljena nakon krvnog ugruška, a pretrpio je i moždani udar te nekoliko srčanih udara. Samantha, koja se brine o ocu, rekla je da je preslab da bi se sam branio od optužbi. Meghan Markle nije komentirala slučaj, a s ocem je u otuđenim odnosima od 2018., godine svojeg vjenčanja s princem Harryjem.

Thomas Markle Sr. ranije je s Thomasom Jr. živio u Meksiku, a početkom 2025. preselili su se na Filipine. Otac se potom vratio u Sjedinjene Države radi liječenja i prilagodbe proteze, navodi Daily Mail. Samantha je za isti list rekla da je otac nedavno dobio još jedan stent te da su liječnici procijenili kako njegovo srce radi s 30 posto učinkovitosti.

*uz korištenje AI-ja