Meghan ponudili milijun dolara po sekundi da se vrati u seriju

Otkako se Meghan Markle (38) proslavila ulogom u dramskoj seriji 'Suits', uz uspješan glumački životopis postala je tražena javna ličnost. Udajom za princa Harryja (35) ostavila se glume, a kada nastupi Megxit, Meghan se namjerava vratiti svojoj najvećoj strasti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Spremna je za brojne sastanke i dogovore u Hollywoodu, a njezini su joj agenti počeli tražiti ulogu. Meghan bi željela glumiti superheroja kao svoju povratničku ulogu. Čini se kako se glasine brzo šire pa se ponovno javila zainteresiranost za Meghan.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Prema pisanju britanskih medija, njemačka kozmetička tvrtka Biotulin ponudila joj je nevjerojatnih pet milijuna dolara za pet sekundi ponovnog pojavljivanja u seriji s njihovim proizvodom. U seriji glumi lik Rachel Zane.

Foto: YouTube/Screenshot

Meghan je inače korisnik njihovih kozmetičkih proizvoda čime se javno pohvalila.

Att. Steve Burke: We are again offering you 5 million $ for a 5 sec. appearance of Meghan Markle with our biological Botox gel BIOTULIN in your TV series “Suits”.

Pls. check our offer with her agent.#biotulin @NBCUniversal #stephenbburke @nbc @nbcnews