Meghan se požalila Pharrellu: 'Mediji nam otežavaju život...'

Tako sam sretan zbog vašeg braka. Ljubav je predivna, divna je. Nemojte je nikad uzimati zdravo za gotovo, to što predstavlja u današnjoj atmosferi. Samo sam vam htio reći, to je jako važno za sve nas, ozbiljno. Mislim to zaista. Navijamo za vas, rekao je američki reper Pharrell Williams (46) vojvotkinji od Sussexa, Meghan Markle (37) nakon što su se upoznali na premijeri filma 'Kralj lavova' u Londonu.

Pharrell je hvalio ljubav vojvotkinje Meghan i njenog supruga, princa Harryja (34). Meghan je odgovorila reperu, a njen odgovor zabilježile su i kamere.

- Hvala ti. Oni nam to baš i ne olakšavaju - rekla je Meghan, misleći pritom na medije. Vojvotkinji očito sve teže pada 'život pod povećalom javnosti' i sve teže to zadržava za sebe.

Iako su Meghan i Harry na premijeri snimateljima većinom bili okrenuti leđima, jedna je kamera ipak uspjela zabilježiti vojvotkinjinu izjavu, u javnosti percipiranu kao pomalo nespretnu.

Njen odgovor slavnom reperu odmah je osvanuo na Twitteru. Brojni 'twitteraši' odmah su je napali i pisali kako je neprimjereno da se žali.

U posljednje vrijeme u javnosti se mogu čuti brojne kritike na račun vojvotkinje od Sussexa. Mnogi pratitelji kraljevske obitelji nedavno su je napali kada se na humanitarnom polo meču na kojem je zaigrao i princ Harry pojavila sa sinom Archiejem. Zamjerali su joj da ne zna nositi vlastito dijete, a smetalo im je što beba nije nosila kapu ni čarape.

Nekoliko dana kasnije, Meghan se susrela s novom lavinom kritika kada se na teniskom natjecanju Wimbledon pojavila u trapericama, što je strogo zabranjeno.

- Bila je to noćna mora, ona je bila noćna mora. Bila je noćna mora za smještaj u neprimjerenoj odjeći i s paranojom vezanom za sebe i poglede drugih. Nije smjela doći u trapericama, to nije dopušteno - rekao je tada jedan od službenika zadužen za organizaciju tog sportskog događaja.

