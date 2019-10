Meghan: 'Teško je biti majka dok si pod povećalom javnosti'

Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle (38), priznala je kako joj je teško u ulozi majke zbog toga što je pod konstantnim povećalom javnosti.

Naime, ITV je otkrio snimku iz dokumentarca 'Harry & Meghan: An African Journey' koji će se prvi put prikazati sutra u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dokumentarac prikazuje par iza kulisa na njihovoj velikoj turneji po Africi. U jednom trenutku Meghan je otkrila kako se osjeća kao majka pod pritiskom javnosti i što misli o svim kritikama koje dobiva na račun ponašanja, izgleda i majčinstva.

Foto: Instagram

- Bilo koja žena kad je trudna je ranjiva pa je bilo jako teško. Pogotovo je teško kad tek dobijete bebu, posebno ženama. Kad dodamo taj pritisak na to što se trudite biti nova mama ili ste se tek udali. Hvala što me pitate jer nije bilo puno onih koji su me pitali jesam li dobro - rekla je Meghan.

Foto: Andrew Matthews/Press Association/PIXSELL

Dok je njezin sin Archie imao dva mjeseca, Meghan ga je prvi put povela u javnu šetnju, kako bi pogledali humanitarni polo meč na kojem je zaigrao i princ Harry (34), a fotografije uslikane tom prilikom jako su naljutile Meghanine kritičarke.

'Ajme, pa ona ne zna ni držati vlastito dijete u naručju kako treba', 'Dijete će ti ispasti' i 'Sramota da još nisi naučila osnove', samo su neki od napada na Meghan nakon što su fotografije izašle u javnost.

U posljednje vrijeme celebrity majkama nije nimalo jednostavno, a svaki njihov korak često prate često docirajući komentari pratitelja na društvenim mrežama koji kao da jedva čekaju vidjeti pogrešan korak.

