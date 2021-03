Buckinghamska palača pokrenula je istragu zbog optužbi za emocionalno nasilje koje je Meghan Markle (39) navodno vršila nad zaposlenicima palače, javlja Mirror.

Markle se optužuje da je prijetila jednom od njezinih najbližih savjetnika u palači, a navodno je otjerala dvoje osobnih asistenata iz kućanstva i namjerno narušila povjerenje u trećeg. Glasnogovornik Meghan i princa Harryja (36) tvrdi kako su zapravo njih dvoje u cijeloj situaciji bili žrtve.

- Očito je da smo svi zabrinuti zbog navoda u The Timesu nakon tvrdnji bivšeg osoblja vojvotkinje - rekao je pak glasnogovornik Buckinghamske palače, prenose strani mediji. Markle kaže da je novina The Times pod utjecajem britanske kraljevske obitelji koja ima za cilj slati u javnost dezinformacije o njoj, govoriti o tome kako se loše ponašala prema zaposlenima u palači, a sve je to 'pušteno' svega nekoliko dana prije intervjua kod Oprah Winfrey (67) da bi se stvorila loša slika o njoj.

- Naš tim za ljudske resurse proučit će okolnosti navedene u članku. Članovi osoblja koji su uključeni u ovu situaciju bit će pozvani da sudjeluju u istrazi. Kraljevska obitelj ne tolerira maltretiranje ili uznemiravanje na radnom mjestu - dodao je glasnogovornik.

Osim što su Meghan za maltretiranje optužila dva starija člana osoblja, još jedan od bivših zaposlenika tvrdi kako ga je Meghan osobno ponizila. The Times piše kako je žalbu u listopadu 2018. podnio Jason Knauf, tada tajnik za komunikaciju para. Harry je osobno intervenirao i molio Knaufa da to ne čini.