Meghan zivka Amal: Traži je savjete za život u Londonu...

Odvjetnica za ljudska prava i supruga glumca Georgea Clooneyja (57) Amal Clooney (40) i vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (36) upoznale su se preko zajedničkog prijatelja. Amal i Meghan zbližile su se nakon što se bivša glumica zaručila s princem Harryjem (33) i preselila u London.

- Znaju se neko vrijeme i imaju puno zajedničkih interesa. Amal pomaže Meghan da se 'smjesti' i navikne na život u Velikoj Britaniji. Bivša glumica zivka je svako malo oko savjeta - ispričao je prijatelj odvjetnice za magazin People. Kaže kako su 'kliknule' čim su se upoznale te da je to jako prirodno prijateljstvo od početka.

Obje se bave temama poput ljudskih prava, ženskih problema i surađuju s Ujedinjenim narodima. U ime te organizacije su nekoliko puta držale govore, a odvjetnica je posljednjih godina isticala da bi ISIS trebao što prije odgovarati za počinjenje genocida.

Amal i njezin suprug George žive nedaleko od Londona, odnosno 30 minuta im treba do dvorca Windsor u kojem je 19. svibnja bilo kraljevsko vjenčanje Meghan i Harryja. Za supružnike su modni kritičari istaknuli kako su bili najbolje odjeveni par na svadbi te kako je odvjetnica uz Meghan bila najzanosnija žena na 'događaju godine'.

Vojvotkinja i vojvoda od Sussexa trenutačno planiraju medeni mjesec, a trebali bi ići u kandsku provinciju Albertu u odmaralište Fairmont Jasper Park Lodge, kako tvrdi američki TMZ. Mjesto se nalazi u nacionalnom parku Jasper i nosi naziv 'kraljevsko odmaralište', a prostire se na 560 kvadratnih metara.

No britanski mediji ne spominju Kanadu i tvrde kako su Meghan i Harry planirali ići u Namibiju, ali su morali to otkazati jer je javnost saznala detalje i to im ugrožava sigurnost. Ipak, planiraju ići u neku afričku državu. The Sun kaže da novopečeni supružnici planiraju putovanje u Botswanu i Havaje, a na kraju će malo svratiti i u Irsku.