Meghanin odvjetnik: Osjećala se nezaštićeno, a lažne priče o njoj jako su joj narušile zdravlje

Meghanini odvjetnici predali su dokumente u kojima tvrde kako su britanski mediji naštetili mentalnom zdravlju Meghan Markle za vrijeme njezine trudnoće

<p><strong>Meghan Markle</strong> (38) i nakon što je zajedno s princem<strong> Harryjem</strong> (35) odstupila od kraljevskih dužnosti na neki način opravdava svoje postupke. <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8485559/Meghan-Markle-felt-unprotected-royal-institution.html" target="_blank">Daily Mail</a> piše kako je priznala da se osjećala nezaštićenom od strane kraljevskih institucija jer je nisu branili kada su u medijima izašle priče o njoj koje su je naljutile.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Meghan i Harry su najplaćeniji celebrity par</strong></p><p>Ovaj su tjedan dostavljeni dokumenti Vrhovnom sudu u kojem su Meghanini odvjetnici napisali kako su takve objave u medijima naštetile njezinom mentalnom zdravlju dok je bila trudna. Osim toga, navode kako je bila nezaštićena i kako joj je bilo zabranjeno da se brani od strane kraljevskih institucija. </p><p>Izvor je za strane medije potvrdio kako se ovi navodi odnose na službenike za medije i šire osoblje u palači. Službenici su često odbijali komentirati kako bi potvrdili ili demantirali priče koje se tiču kraljevske obitelji. </p><p>U britanskoj dnevnoj novini The Times izašla je priča kako su Meghan i Harry bili odgovorni za ostavku njihove službenice <strong>Melisse Toubati</strong>, koju je Meghan navodno dovela do suza sa svojim zapovijedima. Navodi se kako službenici u palači to nisu mogli demantirati, jer je bila istina. </p><p>- Te priče su bile kao kap u oceanu u usporedbi s onim što se doista događalo - rekao je izvor. </p><p>No Meghanini odvjetnici tvrde kako je ona postala predmet brojnih lažnih članaka u britanskim medijima koji su joj uzrokovali emocionalni stres i naštetili joj zdravlju. </p><p>- Prijatelji je nikada prije nisu vidjeli u takvom stanju, s pravom su se brinuli, naročito dok je bila trudna i nezaštićena. Bilo joj je zabranjeno da se brani - dodao je izvor blizak palači.</p><p>Ovakve tvrdnje povećavaju izglede kako će osoblje iz palače biti pozvano da svjedoči na sudu. Osim toga, Meghan je tužila i urednika MailOnline novina zbog članka u kojem su podijelili pismo koje je ona poslala svome ocu, <strong>Thomasu Markleu</strong> (75). Govori kako je objavljivanje takvog članka kršilo njezinu privatnost, no MailOnline demantira takvu tvrdnju. </p>