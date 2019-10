Meghanin otac o pismu: 'Ne prepoznajem ju, povrijedila me'

Thomas Markle (75), 'odbačeni' otac Meghan Markle (38), otkrio je kako je kontroverzno pismo koje je izazvalo pravu buru u javnosti, držao šest mjeseci u tajnosti, prenose američki mediji. Nije ga namjeravao niti objaviti, međutim, kako kaže, osjetio se prisiljenim objaviti određene detalje nakon što su prijatelji njegove kćeri sadržaj istog krivo interpretirali za američke medije. Naime, Meghan je sa suprugom, princem Harryjem (35) podigla tužbu protiv američkih medija koji su objavili dijelove privatnog pisma.

- Napisao joj je dosta dugačko pismo, koje je završio s prijedlogom da se zajedno fotografiraju. Njoj se to ne sviđa jer je to sve suprotno od onoga što ona želi. 'Kažem ti da ne želim komunicirati kroz medije, a ti me upravo to tražiš. Jesi li pročitao što sam ti napisala?' On dobro zna kako ju kontaktirati, njezin broj mobitela nije se promijenio. Nikada je nije nazvao niti joj poslao poruku - rekao je Meghanin anonimni prijatelj za američke medije. Kako kaže Thomas Markle, zajednička fotografija bila bi zapravo dokaz da njih dvoje mogu obnoviti svoj odnos, rekavši kako je ona sve to krivo shvatila.

Foto: Instagram

- Nakon vjenčanja napisala mu je pismo. Bilo je to nešto tipa: 'Tata, srce mi je slomljeno. Volim te, ti si mi jedini otac. Molim te prestani od sebe raditi žrtvu kroz medije kako bi mogli obnoviti naš odnos - otkrio je izvor za magazin People, koji je na kraju bio i okidač za sljedeći potez Thomasa Marklea.

Foto: youtube screenshot

- Našu zajedničku fotografiju želim samo iz jednog razloga - da pokažem da je ponovno sve u redu, i tada će mediji odustati od svega. Morao sam se obraniti od svega i objavio sam samo dijelove pisma, jer su ostali, oni neobjavljeni, prebolni. Samo pismo za mene uopće nije bilo puno ljubavi, povrijedilo me - rekao je Markle dodavši kako su lažni navodi da je on tražio ili primio novčani iznos za to što je dopustio objavljivanje tog pisma.

Foto: Instagram

- Kada sam otvorio pismo, nadao sam se da je to grančica mira kojoj sam se toliko nadao. Iščekivao sam da će to biti naš put prema pomirenju, umjesto toga, bilo je to pismo koje me je povrijedilo. Bio sam poražen i nisam ga mogao pokazati nikome. Ne bi ga zapravo nikada nikome ni pokazao da People nije objavio onaj članak, a koji je zapravo značio da i ja moram objaviti dijelove da se obranim. Ja doista ne prepoznajem osobu koja je to pismo napisala, no svoju kćer još uvijek volim. Samo jedan poziv je potreban da ovo ludilo prestane - dodao je Meghanin otac.

Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL

Pismo je napisao na čak pet stranica i putem kurirske službe poslao ga je iz Los Angelesa menadžer Meghan Markle, Andrew Meyer još u kolovozu 2018. Povrijeđen zbog svega napisanog, Thomas Markle odlučio je da za njega nitko neće znati i da će ostati tajna sve dok on bude živ. No, sve se promijenilo kada je anonimni prijatelj njegove kćeri, za magazin People, propričao o Meghan Markle, ali i o dotičnom pismu.

