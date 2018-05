Meghanina reakcija kad je iz kočije ugledala bivšu mentoricu

'Oh my god', uzviknula je Meghan Markle (36) kad je u masi ljudi ugledala nekadašnju mentoricu, glumicu Gigi Perreau (77).

Naime kad se nakon vjenčanja par krenuo kočijom provesti kroz maleni Windsor, Meghan je među mnoštvom ugledala poznato lice što ju je oduševilo.

“Oh my God” screams Meghan as her old drama teacher Gigi Perreau manages to catch her eye in the crowd! Two seconds before I said do you think she’d recognise you! She was right! @itv @itvnews pic.twitter.com/6QMqLV1lp3