Snježana Mehun i austrijski poduzetnik Franz Schillinger prošlog su tjedna napravili svadbu iz snova. Prekrasna haljina, brojni renomirani uzvanici i predivna lokacija priredili su 'friškim' mladencima dobru podlogu za budućnost.

- S čovjekom mojih snova i prijateljima koji me podržavaju. Bez tvojih komentara Nevene Ciganoviću to ne bi bilo to - napisala je Mehun uz video gdje s broda maše gostima na zabavi.

Na idućem videu podijelila je nastup Ane Rucner.

- Bilo mi je ogromno zadovoljstvo biti dio vašeg posebnog dana. Al’ stvaaarno ste predivni vas dvoje - napisala je glazbenica pored objave.

Pohvalila se da ju je sin Dino doveo do oltara te s još nekoliko intimnih trenutaka sa svadbe.

Podsjećamo, mladenci su se vjenčali prošli tjedan na Kornatima, a među brojnim gostima našli su se Nives Celzijus, Nevena Ciganovića, Ecije Ivušić, Zlatko Mateša...