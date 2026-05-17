Evo tko je sve bio u hrvatskom stručnom žiriju na Eurosongu

Hrvatski stručni žiri na Eurosongu je ove godine činilo sedmero članova. Radi se o glazbenicima, producentima, koreografima, plesačima... Doris Pinčić Guberović pročitala je njihove bodove u velikom finalu

Bugarska predstavnica Dara osvojila je Eurosong 2026. I ove godine su o pobjedniku odlučivali i stručni žiriji iz 35 zemalja, kao i publika. Hrvatski stručni žiri su ove godine na Eurosongu činili Devin JurajDuško MandićIgor BarberićDoris KaramatićLu JakelićMartina Validžić te Vlatka Kladarić

Devin Juraj je mladi glazbenik i plesač. Dio domaće publike upoznao je kroz brojne televizijske projekte, a ove godine se natjecao i na Dori s pjesmom 'Over Me'. Godine 2021. je i bio na Eurosongu u Rotterdamu gdje je bio plesač Albini Grčić koja nas je te godine predstavlja s pjesmom 'Tick-Tock'. 

Vlatka Kladarić je domaća pjevačica i glumica koja je godinama prisutna na hrvatskoj glazbenoj i kazališnoj sceni. Nastupala je u mjuziklima i televizijskim projektima. 

Lu Jakelić domaća je kantautorica koja publika prepoznaje po emotivnim pop pjesmama. Martina Validžić dobro je poznato televizijsko lice - dugogodišnja je novinarka i urednica na HRT-u. 

Igor Barberić poznat je kao koreograf, plesač, redatelj i kreativni direktor mnogih domaćih i regionalnih produkcija. Između ostalog, bio je i član žirija u 'Plesu sa zvijezdama', a radio je i na brojnim koncertima, televizijskim emisijama i scenskim nastupima. 

Doris Karamatić poznata je hrvatska harfistica, a Duško Mandić je glazbeni producent koji je radio na različitim domaćim glazbenim projektima i produkcijama. 

Kome je hrvatski žiri dao bodove? 

Oni su 1 bod dali Moldaviji, 2 boda Poljskoj, 3 boda Francuskoj, 4 boda Bugarskoj, 5 bodova Izraelu, 6 bodova Finskoj, Australija je dobila 7 bodova, Albanija 8, 10 bodova otišlo je Danskoj, dok je Srbija dobila 12 bodova. 

Tijekom čitanja bodova stručnih žirija došlo je i do neobičnog razvoja situacije. Stručni žiri iz Srbije nije dao Hrvatskoj niti jedan bod. Nakon toga je bodove hrvatskoj žirija čitala Doris Pinčić Guberović koja je otkrila da je hrvatski žiri dao predstavnicima Srbije, grupi Lavina, 12 bodova.

Kroz noć su pristigli i svi glasovi publike te se prema tim podacima vidi kako je publika u Srbiji dala hrvatskim predstavnicama, grupi Lelek, 12 bodova. 

