Hrvatska je od stručnog žirija iz Srbije dobila 0 bodova. Publika iz Srbije je Lelekicama dala 12

Jedan od najnapetijih dijelova Eurosonga je upravo iščekivanje bodova. Čak 35 zemalja se javilo u velikom finalu Eurosonga da objavi svoje bodove stručnih žirija za druge zemlje, a tijekom čitanja bodova došlo je i do neobičnog raspleta situacije. Nakon javljanja iz Srbije, hrvatske predstavnice, grupa Lelek, nisu dobile niti jedan bod od njih. S druge strane, hrvatski žiri je svojih 12 bodova dao upravo srpskim predstavnicima, grupi Lavina.

Lelek su tako dobile 53 bodova od žirija, koje smo dobili od Crne Gore, Portugala, Azerbajdžana, Luksemburga, Švedske, Finske, Estonije, Grčke, Njemačke i Rumunjske.

Na eurovizijskim stranicama su se kroz noć pojavili i podaci o glasovima publike. Podsjetimo, Lelek su od publike dobile 71 bod, i to 1 bod od Portugala, Grčke i Francuske, 2 boda od Švicarske, Albanije, Moldavije, Finske i Rumunjske, 4 boda od Češke i Bugarske, 7 bodova od Njemačke i Australije, 8 bodova od Crne Gore, Ukrajine i Austrije, a 12 bodova od publike u Srbiji.

Naše predstavnice, grupa Lelek, su završile na 15. mjestu u finalu sa 124 boda - 53 od žirija te 71 od publike.

Kome je hrvatska publika dala bodove?

Što se tiče hrvatskih glasova publike, 12 bodova je otišlo Srbiji, 10 bodova Italiji, 8 bodova Albaniji, Bugarska je dobila 7 bodova, Rumunjska 5, Australija 4 boda, Grčka 3, Finska 2 boda, a jedan je bod otišao Ukrajini.

Hrvatski stručni žiri je 1 bod dao Moldaviji, dva boda Poljskoj, 3 boda Francuskoj, Bugarska je dobila 4 boda, Izrael 5, Finska je dobila 6 bodova, Australija 7, Albanija je dobila 8 bodova, Danska 10 i Srbija 12.