Mehunka tulumarila na Zrću: 'Prva ljubav zaborava nema...'

Zagrebačka poduzetnica i modna dizajnerica Snježana Mehun (48) posljednjih je nekoliko mjeseci u vezi s austrijskim poduzetnikom Franz Schillinger koji se bavi prodajom luksuznih brodova, a trenutno par uživa u čarima hrvatske obale. Mehun svakodnevno dijeli fotografije s luksuznog odmora pa je tako i nedavno objavila fotografiju na kojoj partija na Zrću.

- Jednom Zrće, uvijek Zrće ! Prva ljubav zaborava nema. DJ da budem - napisala je Mehun ispod fotografije na kojoj stoji za DJ pultom u poznatom klubu. Poduzetnica je sretno zaljubljena u Austrijanca s kojim rado provodi ljetne praznike.

- Ja jednako mogu uživati na kamenu u Karlobagu i na ovako luksuzom brodu. Isto mi je. Bitno je s kim si - rekla je Snježana te dodaje kako ju je poduzetnik privukao inteligencijom i osobnošću.

- Meni je neugodno malo o tome pričati. Neugodno mi je. Čekaj da kucnem u drvo, da ne ureknem, nikad ne znaš. Sigurno je da me privukao osobnošću, atraktivan je muškarac, to je bilo čime te privuče. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban. To mi se jako sviđa, to mi imponira, jako je inteligentan, poznaje jako dobro Hrvatsku, priča malo hrvatski - ispričala je Snježana koju svi ispituju hoće li se opet udati.

- Znala sam, to me svi pitaju. Ali ja sam to obavila već dva puta, nemam presing oko toga da to moram. Tu je s nama moj sin Dino kojeg volim najviše na svijetu i što se tog dijela tiče, ja imam sve - izjavila je poduzetnica koja u slobodno vrijeme s novim dečkom voli planinariti i odlaziti na Sljeme.