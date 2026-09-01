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VELIKI KONCERT

Mejaši će raskošnim koncertom u Lisinskom proslaviti 15 godina

Piše Maša Mai Čigir,
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Mejaši će raskošnim koncertom u Lisinskom proslaviti 15 godina
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Foto: Jan Iveta
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Popularni hrvatski bend Mejaši proslavit će 15 godina glazbenog djelovanja koncertom u Lisinskom, gdje će izvesti svoje najveće hitove i pružiti nezaboravno iskustvo svojoj vjernoj publici

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Nakon 15 godina hitova, rasprodanih nastupa diljem svijeta i glazbe koja je spojila tradicionalnu tamburu s modernim zvukom – popularni Mejaši slave veliki jubilej tamo gdje se glazba najbolje čuje: slavljeničkim koncertom u Lisinskom, 9. ožujka 2027. godine!

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Kao jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih zabavnih bendova, najavljuju veliki koncert kojim će proslaviti 15 godina glazbenog djelovanja i hitova koji su obilježili generacije. Nakon koncerata na svim stranama svijeta, ovaj će jubilej proslaviti pred zagrebačkom publikom u jednoj od najljepših glazbenih dvorana u Hrvatskoj – kultnom Lisinskom. Ipak, kao i uvijek kada su Mejaši u pitanju, očekuje se vesela publika koja će njihove pjesme pjevati od prvog do posljednjeg stiha. A ako netko zna, usijati veselu atmosferu na nastupima, to su upravo oni.

Foto: Jan Iveta

Raspjevani Varaždinci, poznati nekada i kao 'tamburaši u starkama', od svog su osnutka izgradili potpuno autentičan glazbeni stil – spoj moderne zabavne glazbe i tambure koji je osvojio i mlađu i stariju publiku. Gdje god se pojave, jedno je sigurno – dobra zabava je zagarantirana.

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Sve je počelo megahitom 'Zorica', a niz pjesama koje su uslijedile učvrstio je Mejaše među predvodnicima hrvatske zabavne glazbe. Još su neke žene obilježile njihov glazbeni put – Ana iz pjesme 'Zavela me Ana' i, naravno, Suzana. Mejaši će na koncertu u Lisinskom izvesti i brojne druge hitove poput 'Noćima, danima', 'Nije to vino', 'Bolji nego ikad', 'Ale, ale', 'Zapjevajmo onu našu' i 'Pet šest piva'... Sve su to dobro poznati hitovi uz koje publika već godinama pleše, pjeva i slavi.

Foto: Jan Iveta

Tijekom karijere Mejaši su ostvarili brojne suradnje s velikim imenima regionalne glazbene scene, među kojima su Crvena jabuka, Mladen Grdović, Vigor, Lana Jurčević, Andrea Šušnjara, Miroslav Škoro, Vlado Kalember, Zlatko Pejaković, Đakovčanke i Maligani, a rasprodali su i prekomorske turneje u Australiji i Kanadi, kao i brojne koncerte diljem Europe. Ipak, srce ih je uvijek vuklo natrag kući, gdje se njihov unikatni zvuk već uvukao pod kožu svim generacijama diljem Hrvatske, ali i susjednih zemalja.

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Upravo je njihov spoj moderne tambure i potpuno netipične instrumentalne postave, u kojoj uz tamburaške instrumente mjesto imaju i bubnjevi, bas gitara te elektro-akustična gitara, postao zaštitni znak benda. Takav spoj tradicionalnog zvuka i modernog pristupa Mejaši su donijeli na domaću scenu na način kakav kod tamburaša dotad nismo imali prilike vidjeti, približivši tamburu novoj generaciji i stvarajući pritom jednu od najvjernijih publika na domaćoj glazbenoj sceni. Zato ovi Varaždinci od samih početaka nisu mogli proći neopaženo. Upravo suprotno, postali su jedan od bendova koji su pokazali da tambura itekako može zvučati moderno, urbano i – drugačije.

Foto: Jan Iveta

Velikih 15 godina na sceni proslavit će se onako kako Mejaši najbolje znaju – uz vrhunsku glazbu, zaraznu energiju, tamburu, dobru atmosferu i veselu publiku koja se od prvih taktova diže na noge i ne staje do posljednjeg stiha. Lisinski će tako 9. ožujka 2027. postati mjesto velike glazbene proslave, a Mejaši obećavaju večer za sve generacije – od onih koji 'Zoricu' znaju napamet do onih koji su uz njihove hitove tek napravili svoje prve korake na plesnom podiju.

Ulaznice za ovaj zabavni spektakl u prodaji su na blagajni dvorane Lisinski kao i na web stranici dvorane na ovom linku.

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