Odabrano je 16 organizatora treće sezone projekta AJMO!

Projekt AJMO! nastavlja širiti koncertnu mrežu diljem Hrvatske. U trećoj sezoni odabrano je 16 organizatora iz različitih dijelova zemlje, dok je u sklopu programa ELECTOR odabran jedan organizator. Nova sezona projekta bit će predstavljena 12. rujna u 18 sati na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, u sklopu SHIP festivala.

Ured za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia), u suradnji s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, nastavlja s trećom sezonom projekta AJMO!, programa usmjerenog na razvoj koncertne aktivnosti, jačanje lokalnih organizatora, razvoj publike i dostupnost kvalitetnih glazbenih sadržaja izvan najvećih urbanih središta.

Nakon uspješne druge sezone, projekt u novu godinu ulazi s još širom geografskom zastupljenošću organizatora. Neovisna komisija ove je godine odabrala 16 organizatora, jednog više od prvotno planiranih 15, s obzirom na to da su dva prijavljena programa ostvarila jednak broj bodova.

Među odabranima su organizatori koji su već sudjelovali u prethodnim sezonama AJMO!-a, ali i nova imena i sredine koje se prvi put uključuju u projekt. Time se nastavlja jedan od njegovih glavnih ciljeva, stvaranje održive i geografski razgranate mreže koncertnih programa koja će publici tijekom cijele godine omogućavati pristup kvalitetnoj domaćoj glazbi.

U trećoj sezoni projekta AJMO! odabrani su Art radionica Lazareti iz Dubrovnika, Artevista – udruga za kulturu i umjetnost iz Siska, Centar urbane kulture Regenerator iz Zaboka, Centar za kulturu i obrazovanje Pazin iz Pazina, Centar za mlade Čakovec iz Čakovca, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda iz Slavonskog Broda, K.V.A.R.K. Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture iz Križevaca, KA-MATRIX – udruga za društveni razvoj iz Karlovca, KUM 2 – Korčulanska udruga mladih 2 iz Korčule, Pirkotova Lula iz Komiže, Seasplash udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja iz Pule, Sinjski kulturni urbani pokret iz Sinja, Udruga „Sunčani put“ iz Kutine, Udruga Kolektiv 4B iz Šibenika, Udruga PAUK iz Orahovice te Zajednica udruga Centar nezavisne kulture iz Zadra.

Od Dubrovnika i Korčule preko Sinja, Šibenika i Zadra do Pazina, Pule, Karlovca, Siska, Zaboka, Čakovca, Križevaca, Kutine, Orahovice i Slavonskog Broda, treća sezona tako dodatno širi kartu AJMO! programa.

Foto: FILIP BUSIC

Uz treću sezonu projekta AJMO! proveden je i poziv u okviru programa ELECTOR, namijenjenog dodatnom razvoju i potpori elektroničkoj glazbenoj sceni. Za program ELECTOR odabrana je Udruga RatCat iz Šibenika.

Treća sezona nastavlja se na rezultate prve dvije godine projekta, tijekom kojih se AJMO! profilirao kao važan instrument podrške koncertnoj djelatnosti izvan Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka.

Posebno uspješna bila je druga sezona, u kojoj je kroz projekt održano 65 koncerata u 15 gradova i mjesta diljem Hrvatske, uz sudjelovanje 72 domaća izvođača i ukupno 96 koncertnih nastupa. Za izvođački dio programa interes je također nastavio rasti, a na poziv za drugu sezonu pristiglo je 370 prijava izvođača, što je predstavljalo rast od 20 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Iskustvo druge sezone pokazalo je i da vrijednost projekta nadilazi pojedinačne koncertne večeri. Organizatorima AJMO! omogućuje kontinuitet programa tijekom jesenskih i zimskih mjeseci, kada je koncertna ponuda u manjim sredinama tradicionalno slabija, dok izvođačima otvara nove gradove, prostore i publiku. Istodobno se jačaju lokalne organizacijske i produkcijske strukture potrebne za dugoročan razvoj koncertne scene. Svakom od organizatora će biti dostupni mentorski programi i radionice s iskusnim glazbenim profesionalcima, a s početkom listopada kroz suradnju s Hrvatskim društvom skladatelja i HURIN-om odabrani izvođači dobit će dodatnu radijsku promociju svojih novih autorskih izdanja.

Projekt pritom zadržava fokus na glazbenim žanrovima i programima koji u pojedinim sredinama teško mogu ostvariti komercijalnu održivost, ali imaju kulturnu i društvenu vrijednost. Na taj način AJMO! nastavlja graditi raznovrsniju i dostupniju koncertnu ponudu u različitim dijelovima Hrvatske.

Iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska povodom odabira organizatora treće sezone poručuju:

- AJMO! je i u drugoj godini pokazao koliko je važno sustavno ulagati u kulturni i glazbeni program izvan najvećih urbanih središta. Povećan interes izvođača i organizatora iz godine u godinu potvrđuje da je projekt prepoznat kao konkretna i potrebna podrška lokalnim organizatorima, osobito u mjesecima kada je kulturnih programa manje, a potreba publike i zajednice za kvalitetnim sadržajem ostaje jednako velika. Većina organizatora je istaknula da upravo zbog ovog projekta su uspjeli održati koncertnu aktivnost tijekom cijelog jesenskog i zimskog perioda. Prijave organizatora pristigle su iz gotovo svih dijelova Hrvatske, čime se dodatno potvrđuje osnovna namjera projekta, a to je omogućiti raznovrsniji i dostupniji glazbeni program diljem cijele Hrvatske. Važnim dijelom procesa smatramo i povratnu informaciju, pa su svi prijavitelji koji ove godine nisu odabrani dobili komentare komisije s obrazloženjem odluke, s ciljem da im se pomogne u daljnjem razvoju programa i budućim prijavama. Također, ove godine, u suradnji s projektom Elector, uveli smo dodatnu programsku potporu namijenjenu klubovima koji u svom redovitom radu većinski realiziraju programe elektroničke glazbe. Kroz ovu programsku shemu dodatno ćemo poduprijeti udrugu RatCat, kojima će se sufinancirati ukupno četiri nastupa u ukupnom iznosu od 3.000 eura. Zahvaljujemo svima koji su se prijavili, čestitamo odabranim organizatorima, a one koji ove godine nisu odabrani pozivamo da se prijave i sljedeće godine. Veselimo se susretu 12. rujna na SHIP festivalu - poručili su organizatori.

Nova sezona projekta bit će službeno predstavljena 12. rujna u 18 sati na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, gdje će se u sklopu SHIP festivala održati AJMO! 3 reception.

Susret će biti prilika za okupljanje odabranih organizatora, izvođača i predstavnika domaće glazbene industrije te za početak nove faze projekta koji je u prve dvije godine pokazao da sustavno ulaganje u koncertnu aktivnost može imati konkretan učinak na lokalne glazbene scene.

U prve dvije sezone projekt AJMO! okupio je 521 prijavljenog izvođača, ostvario 117 koncertnih nastupa sa 135 različitih izvođača te kroz suradnju s 20 organizatora donio koncertne programe u 19 gradova diljem Hrvatske. Treća sezona projekta AJMO! tako nastavlja tamo gdje je druga stala, s još snažnijom mrežom organizatora i jasnim ciljem da kvalitetna koncertna ponuda bude dostupna publici tijekom cijele godine, neovisno o tome živi li u velikom urbanom središtu, manjem gradu ili na otoku.