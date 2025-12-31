Gibson i Ross upoznali su se 2014. godine preko zajedničkih prijatelja, a ubrzo nakon toga započeli su vezu. Tri godine kasnije dobili su sina
Mel Gibson i Rosalind Ross prekinuli nakon devet godina
Mel Gibson (69) i scenaristica Rosalind Ross (35) više nisu zajedno. Par je, kako doznaje People, prekinuo nakon devet godina veze, a razlaz se, prema dostupnim informacijama, dogodio još prije otprilike godinu dana.
Iako su odlučili krenuti svatko svojim putem, bivši partneri ostaju posvećeni zajedničkom roditeljstvu njihova osmogodišnjeg sina Larsa. U zajedničkoj izjavi istaknuli su kako, unatoč tužnom završetku jedne životne faze, osjećaju veliku zahvalnost zbog sina kojeg imaju te naglasili da će i dalje nastojati biti najbolji mogući roditelji.
Podsjetimo, Gibson i Ross upoznali su se 2014. godine preko zajedničkih prijatelja, a ubrzo nakon toga započeli su vezu. Tri godine kasnije dobili su sina, u razdoblju kada je Gibson bio u središtu pozornosti zbog nominacije za Oscara za najboljeg redatelja za film Hacksaw Ridge. Tada je izjavio kako mu je slušanje objave nominacija dok u naručju drži novorođeno dijete bio jedan od najemotivnijih trenutaka u životu.
Rosalind Ross karijeru je izgradila kao scenaristica i redateljica. Sudjelovala je na TV projektu Matador, a 2022. godine napisala je i režirala film Father Stu, u kojem glume Mark Wahlberg i Mel Gibson. Trenutačno radi na više filmskih projekata u razvoju, među kojima su Black Sam i Barbarian, opisan kao svojevrsna ženska verzija filma Hrabro srce.
Veza s Ross bila je jedna od stabilnijih u Gibsonovu privatnom životu, koji je godinama bio pod povećalom javnosti. Glumac i redatelj bio je u braku s Robyn Moore Gibson od 1980. do 2011. godine, a zajedno imaju sedmero djece. Nakon toga bio je u vezi s pjevačicom Oksanom Grigorjevom, s kojom ima kćer Luciju. Taj je odnos završio burnim i medijski vrlo praćenim razlazom, obilježenim sudskim postupcima i optužbama za obiteljsko nasilje.
Predstavnici Mela Gibsona i Rosalind Ross zasad se nisu oglasili povodom prekida, no izvori bliski paru navode kako među njima nema loših odnosa te da im je zajednički fokus dobrobit njihova sina.
