KRAJ LJUBAVI

Mel Gibson i Rosalind Ross prekinuli nakon devet godina

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
8
89th Academy Awards - Arrivals - LA | Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.

Gibson i Ross upoznali su se 2014. godine preko zajedničkih prijatelja, a ubrzo nakon toga započeli su vezu. Tri godine kasnije dobili su sina

Mel Gibson (69) i scenaristica Rosalind Ross (35) više nisu zajedno. Par je, kako doznaje People, prekinuo nakon devet godina veze, a razlaz se, prema dostupnim informacijama, dogodio još prije otprilike godinu dana.

Iako su odlučili krenuti svatko svojim putem, bivši partneri ostaju posvećeni zajedničkom roditeljstvu njihova osmogodišnjeg sina Larsa. U zajedničkoj izjavi istaknuli su kako, unatoč tužnom završetku jedne životne faze, osjećaju veliku zahvalnost zbog sina kojeg imaju te naglasili da će i dalje nastojati biti najbolji mogući roditelji.

2016 Hollywood Film Awards - Arrivals
2016 Hollywood Film Awards - Arrivals | Foto: ? Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, Gibson i Ross upoznali su se 2014. godine preko zajedničkih prijatelja, a ubrzo nakon toga započeli su vezu. Tri godine kasnije dobili su sina, u razdoblju kada je Gibson bio u središtu pozornosti zbog nominacije za Oscara za najboljeg redatelja za film Hacksaw Ridge. Tada je izjavio kako mu je slušanje objave nominacija dok u naručju drži novorođeno dijete bio jedan od najemotivnijih trenutaka u životu.

Rosalind Ross karijeru je izgradila kao scenaristica i redateljica. Sudjelovala je na TV projektu Matador, a 2022. godine napisala je i režirala film Father Stu, u kojem glume Mark Wahlberg i Mel Gibson. Trenutačno radi na više filmskih projekata u razvoju, među kojima su Black Sam i Barbarian, opisan kao svojevrsna ženska verzija filma Hrabro srce. 

Actor Mel Gibson and partner Rosalind Ross pose on the red carpet as they arrive at the closing ceremony of the 69th Cannes Film Festival in Cannes
Actor Mel Gibson and partner Rosalind Ross pose on the red carpet as they arrive at the closing ceremony of the 69th Cannes Film Festival in Cannes | Foto: REGIS DUVIGNAU/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Veza s Ross bila je jedna od stabilnijih u Gibsonovu privatnom životu, koji je godinama bio pod povećalom javnosti. Glumac i redatelj bio je u braku s Robyn Moore Gibson od 1980. do 2011. godine, a zajedno imaju sedmero djece. Nakon toga bio je u vezi s pjevačicom Oksanom Grigorjevom, s kojom ima kćer Luciju. Taj je odnos završio burnim i medijski vrlo praćenim razlazom, obilježenim sudskim postupcima i optužbama za obiteljsko nasilje.

Predstavnici Mela Gibsona i Rosalind Ross zasad se nisu oglasili povodom prekida, no izvori bliski paru navode kako među njima nema loših odnosa te da im je zajednički fokus dobrobit njihova sina.

