'Melania čeka kraj suprugovog mandata da se može razvesti'

Bivša savjetnica predsjednika SAD-a Donalda Trumpa (72) Omarosa Manigault Newman (44) ubrzo izdaje svoju četvrtu knjigu pod nazivom 'Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House'.

I premda bi knjiga mogla otkriti mnoge 'skrivene istine' Bijele kuće, ali i Donalda Trumpa kao čovjeka i političara, mnogi uoči njenog izlaska najviše špekuliraju o tome čeka li Melania Trump (48) kraj Trumpovog mandata da se od njega razvede.

Foto: BRIAN SNYDER

O razvodu predsjednika i prve dame SAD-a mediji nagađaju još od njegove kandidature, a Omarosa smatra da Melania govorom tijela i sitnim gestama daje do znanja da joj je dosta velikog' lidera, moćnog i bogatog Trumpa s kojim navodno već dugo ni ne spava u istoj sobi.

Iako su neki smatrali da je njihov razvod samo medijska špekulacija, mnogi su prije dva mjeseca naglo promijenili mišljenje.

Foto: CARLOS BARRIA

Naime tada je prva dama za posjeta Centru za djecu na granici s Meksikom potakla oštre kritike kad je u zrakoplov kojim je letjela ušla u maslinasto zelenoj jaknu marke Zara od par stotina kuna, a na leđima joj je pisalo: 'Doista me nije briga, a vas?' A na taj se potez Melania odlučila baš uslijed brojnih napada na Trumpa zbog njegove izbjegličke politike.

Foto: LEAH MILLIS - Mislim da je bila prisiljena tog dana otići na to putovanje, samo kako bi sredila nered koji su napravili Trump i njegova bezosjećajna administracija.

Odjenula je tu jaknu samo da skrene pozornost na njegovu odluku i neosjetljivost njegove administracije prema migrantima i, još važnije, djeci migranata - rekla je svoje mišljenje Omarosa, dodavši i da je želja prve dame vjerojatno bila 'minirati putovanje na koje je poslana da uljepša Trumpovu sliku u javnosti'.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dodala je i da je tim činom poslala poruku onima koji su je tamo poslali, kako im više ne bi padalo na pamet od nje tražiti da 'sređuje nered' za suprugom.

- Uvjerena sam da Melania za razliku od Donalda suosjeća s djecom koja su se nalazila u tom centru, ali je željela pokazati da su odluke njenog muža glupe - rekla je bivša Trumpova savjetnica, naglašavajući da i inače odjeću koristi kao oružje.

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL

- Ona jako dobro zna da će se njezina odjeća komentirati i detaljno proučavati i da će tako barem poslati nekakvu poruku. A premda njene modne poruke nisu uvijek jasne, sigurno nisu ni slučajne - objasnila je Omarosa čiju knjigu mnogi s nestrpljenjem iščekuju, uglavnom ne bi li uz nju donekle shvatili i neke Trumpove postupke.

VIDI OVO: 7 znakova da vam partner nije vjeran.