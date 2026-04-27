Melania Trump traži da Jimmy Kimmel dobije otkaz zbog šale o 'budućoj udovici' uoči pucnjave

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melania Trump na društvenoj mreži X dala je naslutiti da bi voditelj kasnovečernjeg showa Jimmy Kimmel trebao izgubiti posao zbog šala koje je iznio tijekom skeča koji je simulirao večeru dopisnika Bijele kuće u njegovoj emisiji prošloga tjedna.

Kimmelov monolog, izveden u četvrtak u emisiji “Jimmy Kimmel Live!”, nekoliko dana prije nego što je navodni napadač pokušao ući na događaj s kojeg su evakuirani predsjednik Donald Trump, Melania Trump i drugi visoki dužnosnici, uključivao je šalu da prva dama ima “sjaj poput buduće udovice”, piše CNN.

“Njegov monolog o mojoj obitelji nije komedija — njegove riječi su korozivne i produbljuju političku bolest u Americi”, poručila je Melania Trump u objavi na platformi X.

“Ljudi poput Kimmela ne bi smjeli imati priliku svake večeri ulaziti u naše domove i širiti mržnju. Kukavica, Kimmel se skriva iza ABC-a jer zna da će ga mreža štititi. Dosta je bilo. Vrijeme je da ABC zauzme stav. Koliko će puta vodstvo ABC-a omogućiti Kimmelovo grozno ponašanje na štetu naše zajednice”, dodala je.

Kimmel je, govoreći tijekom simulirane verzije godišnje večere dva dana prije službenog događaja, iznio niz šala na račun predsjednika i njegove obitelji. Inače, večeru tradicionalno vodi komičar, a Kimmelov skeč uključivao je njegov nastup kao da je upravo on odabrani zabavljač večeri.

“Naša prva dama je ovdje. Gospođo Trump… imate sjaj poput buduće udovice”, rekao je Kimmel.

“Usput, u nesretnom slučaju da naš predsjednik večeras doživi medicinsku hitnost, imamo li liječnika u dvorani — oprostite, mislim, imamo li Isusa u dvorani? Uvijek ih pobrkam”, dodao je, referirajući se na ranije objavljen, a potom obrisan meme predsjednika Trumpa na platformi Truth Social koji ga je prikazivao kao Isusa.

Melania Trump, koja je uz supruga evakuirana tijekom sigurnosnog incidenta, kasnije se te večeri neočekivano pojavila u prostoriji za brifinge Bijele kuće dok se predsjednik obraćao medijima. Ipak, nije javno komentirala pucnjavu, a njezina oštra kritika Kimmela predstavlja njezine prve javne izjave o tom događaju.

Predsjednik je novinarima rekao da je to za njegovu suprugu bilo “prilično traumatično iskustvo”, a na pitanje u nedjelju je li bila uplašena odgovorio je: “Ne želim to reći, ljudi ne vole kada se kaže da su bili uplašeni, ali naravno — tko ne bi bio u takvoj situaciji?”

Objava prve dame na društvenim mrežama otvara novu veliku raspravu o slobodi govora u vezi s Kimmelom, koji je i ranije bio meta administracije zbog komentara nakon ubojstva konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. Voditelj je tada ismijao predsjednika zbog govora o obnovi istočnog krila Bijele kuće u trenutku kada je bio upitan o Kirkovoj smrti, a sljedeće večeri izjavio je da “mnogi u MAGA svijetu naporno rade kako bi iskoristili ubojstvo Charlieja Kirka”.

Predsjednik Federalne komisije za komunikacije Brendan Carr, dužnosnik zadužen za licenciranje lokalnih postaja ABC-a, tada je javno vršio pritisak na kompaniju da kazni Kimmela.

Najmanje dva velika vlasnika postaja povezanih s ABC-jem potom su objavila da neće emitirati Kimmelovu emisiju, što je potaknulo nagađanja da pokušavaju steći naklonost administracije i pridonijelo odluci ABC-a da privremeno ukloni emisiju iz programa.

Organizacije za zaštitu slobode govora odmah su osudile ABC zbog popuštanja pritiscima vlasti, dok je val javne podrške Kimmelu privukao nacionalnu pozornost. ABC je emisiju vratio u program manje od tjedan dana kasnije, a Kimmelov kritički, anti-Trumpovski humor od tada je još izraženiji.

*uz korištenje AI-ja