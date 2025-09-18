Tko je Jimmy Kimmel i zašto su mu ukinuli show zbog Kirka?

Televizijska mreža ABC suspendirala je Jimmyja Kimmela nakon prijetnje Trumpova šefa savezne agencije za komunikacije. Razlog? Kimmelov komentar na ubojstvo desničara i aktivista Charlieja Kirka, bliskog Donaldu Trumpu. Kimmel je u emisiji rekao da MAGA banda očajnički pokušava karakterizirati ovog klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim jednog od njih i čini sve što može da izvuče političke poene iz toga. Kritizirao je i rumpovu reakciju na smrt čovjeka kojeg je nazivao prijateljem. Prikazao je snimke na kojima Trump govori o izgradnji dvorane u Bijeloj kući dok prima izraze sućuti zbog Kirkove smrti.

Tko je Jimmy Kimmel?

Jimmy Kimmel, jedno od najprepoznatljivijih lica američke kasnonoćne televizije, našao se u središtu političke oluje koja je rezultirala odlukom TV kuće ABC da na neodređeno vrijeme ukine njegovu popularnu emisiju "Jimmy Kimmel Live!".

Odluka je uslijedila nakon žestokih kritika i pritiska iz vrha vlasti zbog Kimmelovih komentara o ubojstvu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, otvarajući Pandorinu kutiju pitanja o slobodi govora, cenzuri i utjecaju politike na medije u polariziranoj Americi.

Što je prethodilo ukidanju emisije?

Sve je počelo nakon tragičnog događaja 10. rujna, kada je Charlie Kirk, osnivač utjecajne konzervativne organizacije Turning Point USA, ubijen tijekom govora na Sveučilištu Utah Valley. Za ubojstvo je optužen 22-godišnji Tyler Robinson, koji se predao nakon dvodnevne potrage. Dok je nacija bila u šoku, Kimmel je u svom monologu u ponedjeljak, 15. rujna, optužio desničarski pokret MAGA (Make America Great Again) da pokušava politički iskoristiti tragediju.

"Dosegnuli smo nove razine tijekom vikenda s MAGA bandom koja očajnički pokušava okarakterizirati ovog klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim jednog od njih i čine sve što mogu da izvuku političku korist iz toga", izjavio je Kimmel. Njegovi komentari su se temeljili na početnim internetskim spekulacijama o političkoj pripadnosti ubojice. Međutim, kasniji sudski dokumenti i izjave obitelji sugerirali su da je Robinson posljednjih godina naginjao ljevici i gajio mržnju prema Kirku.

Kimmel se nije zaustavio na tome. Kritizirao je i način na koji je predsjednik Donald Trump izrazio sućut, usporedivši ga s djetetom. "Ovako odrasla osoba ne žali za ubojstvom nekoga koga naziva prijateljem. Ovako četverogodišnjak oplakuje zlatnu ribicu", rekao je voditelj.

Pritisak regulatora

Kimmelove izjave izazvale su lavinu osuda s desnice. Ključnu ulogu odigrao je Brendan Carr, predsjednik Savezne komisije za komunikacije (FCC), regulatornog tijela koje izdaje dozvole za rad TV postajama.

Carr, kojeg je imenovao Trump, javno je pozvao lokalne televizije da prestanu emitirati Kimmelov show, nazivajući ga "smećem" i upozoravajući da bi emiteri mogli biti kažnjeni ili čak izgubiti licencu.

Pritisak je urodio plodom. Nexstar Media Group, jedan od najvećih vlasnika lokalnih ABC-jevih postaja, prvi je objavio da povlači emisiju iz programa, navodeći da su Kimmelovi komentari "uvredljivi i neosjetljivi".

Zanimljivo je da je Nexstar usred procesa traženja odobrenja od FCC-a za preuzimanje konkurentske tvrtke Tegna, posao vrijedan 6,2 milijarde dolara (oko 5,7 milijardi eura). Ubrzo je isti potez povukao i Sinclair Broadcast Group, nakon čega je i sama matična kuća ABC, u vlasništvu Disneya, potvrdila da se "Jimmy Kimmel Live!" ukida na neodređeno vrijeme.

Podijeljena Amerika

Odluka je izazvala dijametralno suprotne reakcije. Predsjednik Donald Trump pozdravio je ukidanje emisije na svojoj društvenoj mreži Truth Social. "Sjajna vijest za Ameriku: Jimmy Kimmel Show s izazovnom gledanošću je UKINUT. Čestitke ABC-u što je konačno imao hrabrosti učiniti ono što se moralo. Kimmel ima NULA talenta", napisao je Trump.

S druge strane, uslijedila je snažna osuda iz Hollywooda, demokratskih krugova i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Glumci poput Bena Stillera i Wande Sykes izrazili su podršku Kimmelu, a moćni sindikati, uključujući Udrugu filmskih glumaca (SAG-AFTRA) i Ceh američkih scenarista (WGA), osudili su potez kao opasan napad na slobodu izražavanja i "čin korporativnog kukavičluka".

Demokrati, poput guvernera Kalifornije Gavina Newsoma, upozorili su na koordinirani pokušaj Trumpove administracije da ušutka kritičke glasove. "Kupovanje i kontroliranje medijskih platformi. Otpuštanje komentatora. Ukidanje emisija. To nisu slučajnosti. To je koordinirano. I opasno je", poručio je Newsom.

Slučaj Jimmyja Kimmela tako je prerastao u priču veću od jedne televizijske emisije. Postao je simbolom dubokih podjela u američkom društvu i ogledalo borbe za slobodu govora u vremenu kada se politički pritisak sve otvorenije koristi kao sredstvo za discipliniranje medija.

