Melita Lovričević: 'Jazz se živi pankerski, moraš uronit u to...'

Jazz je nešto što moraš živjeti. On se živi pankerski, filozofski, buntovno i ne proživljava se samo kroz sofisticiranu harmoniju. U pitanju je jako puno vježbe. No nisu svi jazzeri pankeri, potreban je balans, priča nama jazz pjevačica i skladateljica Melita Lovričević, leaderica fusion jazz sastava More Love Ensemble koja je nedavno izbacila treći autorski singl ''Životni amater'' te s producentom Willemom Miličevićem skladala glazbu za novu Kerempuhovu predstavu ''Happy End'', u režiji Nikole Zavišića.

POGLEDAJTE VIDEO:

- S redateljem Nikolom sloboda je imperativ. Proces je trajao mjesec i pol dana. Prvih 10 dana smo se svi družili i dobivali neke male reference te puno filozofirali na lagane i malo dublje načine. Ipak je to satira. Bilo je hrpe naputaka, ali oni su uvijek bili vezani za neku referencu u životi i takva je cijela predstava - kaže Melita koja ne krije svoju oduševljenost s radom i entuzijazmom glumačke postave.

- Glumci su dolazili Willemu i meni te nas pitali kad će biti gotova pjesma za njih - kaže Melita.

Melita je s glazbom rođena. Njezina mama je radila kao muzikologinja u glazbenom učilištu Elly Bašić.

- Propuzala sam u glazbenoj školi Elly Bašić. Malo sam vrludala, ali glazba je postala veliki dio mog DNK-a - kaže Melita. Za idole ne može nekoga posebno izdvojiti, ali kako kaže, 'svatko tko je iskren u svom zvuk u određenom razdoblju me taknuo'.

Glazba je njezin poziv, a zadnje dvije godine bez festivala i pozornice, Melita je našla način da se i dalje bavi njome.

- Jazz posao je za mene u tom trenutku stao, pa se više posvetila glazbenoj pedagogij i muzikoterapiji - kaže Melita, koja je nakon potresa, redovito odlazila na Baniju i djeci držala glazbene radionice.

'Alkemija glasa i zvuka' je njezin autorski projekt.

- Jako bih voljela nastaviti suradnju s Centrom za cerebralnu paralizu, Centrom za autizam i Udrugom invalida rada. Strašno me zanima razvijati i dalje tu vrstu glazbene komunikacije - dodaje Melita.

Glazbenica je još mjesec dana u Hrvatskoj i onda kreće na svjetsku turneju.

- U Hrvatskoj sam najviše vezana za pedagogiju. U Čakovcu spremam radionicu elektronske glazbe s muzikom biljaka. Jedne od destinacija je turneja po Argentini i Japanu - kaže pjevačica. Onima kojima su te zemlje predaleko, mogu uživati na njezinom koncertu na svečanom otvorenju Dana hrvatskog filma, 10. svibnja u Kinu Tuškanac.

Melitina prva tri singla - Pusti me da sanjam, Kao da zna te Životni amater dio su Fragmenata, projekta u nastajanju – koji za cilj ima realizaciju kroz izvedbenu interpretaciju na kazališnoj sceni.

Današnji jazz glazbenici rado eksperimentiraju s ostalim žanrovima.

- Svatko može sve, ali mora to živjeti i mora u to uroniti - kaže glazbenica.

Pjevačica aktivno sudjeluje u organizaciji tradicionalnog Jazz festivala u Balama.

- Dosad je festival svake godine bio na početku kolovoza, no ove godine smo ga odlučili dodati nekoliko večeri u srpnju. Festival nema sponzore pa tako ustvari najviše ovisi o turizmu. Unatoč pandemiji isfurali smo super festival. Ove godine je internacionalna ekipa muzičara.

