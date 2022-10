Melkior rasplakao Mevliju: Da si u pravoj kuhinji, letjela bi van

Zahvaljujući pobjedi u prošlom izazovu, Luka Marin dobio je priliku izabrati jednu od tri ponuđene glavne namirnice ispod zvona te je time imao prednost pred ostalim kandidatima u spravljanju jela. Izbor srdela kao glavnog jela za sve kandidate, na kraju ga nije doveo u skupinu koja je imala najbolje pripremljena jela, ali nije bio ni među najlošijima, prema ocjeni žirija – Stjepana Vukadina, Damira Tomljanovića i Melkiora Bašića.

Foto: Nova TV

Ispod prvog zvona, nalazila se srdela, ispod drugoga pileća krilca, a ispod trećeg sejtan. Luka Marin odlučio se za srdelu te je osim prednosti izbora namirnice mogao prvi u dućan iz kojeg je imao priliku uzeti do 12 namirnica.

- Pametno izaberi jer prvi biraš - savjetovao mu je chef Damir. Međutim, prilikom izlaska iz dućana zaboravio je jednu namirnicu, a žiri ga je više puta upitao je li siguran da ima sve u košarici. Iako je on smatrao da ima, podsjetili su ga na to da mu jedna nedostaje, a bila je to glavna namirnica, srdela.

Foto: Nova TV

- Mislim da je Luka ovim izborom mislio na sebe, ali i na nas - rekla je Vesna Slavica kada je čula što je glavna namirnica. Za pripremu ovog jela kandidati su imali 45 minuta, a do 12 namirnica u dućanu morali su uzeti u roku od četiri minute.

- Četiri minute je jako malo vremena i mislila sam samo na to da obavim sve, jer nemam baš vremena - ispričala je Wannapa Ponyon.

Foto: Nova TV

- Danas sam se htjela poigrati s jednom od svojih najdražih riba - kazala je Jelica Boto.

- Ne nadam se biti u top tri tanjura, jer je konkurencija jaka, ali mislim da se neću naći ni u donjoj polovici za stres test - rekao je Luka Piasevoli.

- Niste možda ni svjesni, ali Luka Marin ima drugačiju košaricu od vas. Njegova je košarica za razliku od vas sigurna. Na košaricama imate naljepnicu s MasterChef logom - rekao je Stjepan kandidatima kada su donijeli košarice na radne jedinice.

- U tom trenutku ogroman šok, jer sam imala sve spremno za jelo koje ću raditi - rekla je Maja Jalšovec. Naime, broj ispod naljepnice značilo je koliko će im namirnica biti oduzeto iz košarice.

- Uzeli su mi stvari za temeljac, uzeli su mi pome, uzeli su mi karotu - kaže Ivica Višić. Ostale su mu samo blitva, riža, crveni luk i peršin. No, ubrzo su natjecatelji dobili i novu mogućnost.

Foto: Nova TV

Melkior im je priopćio kako mogu dijeliti namirnice s brojem koji piše na košari. S obzirom na to da je Mevlija Delić počela šetati kuhinjom u potrazi za potrebnim namirnicama i prije nego je Melkior završio, od njega je dobila veliku kritiku zbog koje je i zaplakala.

- Da si u pravoj kuhinji letjela bi van - kazao joj je.

- Ljutim se na sebe. Osjećam se užasno - rekla je Mevlija kroz suze.

Foto: Nova TV

- Ovo ti je samo pouka. Nemoj to uzimati srcu. Želimo te pripremiti za profesionalnu kuhinju, ako ćeš u njoj ikad htjeti raditi. Ovo je mali dio koji se tamo događa - rekao joj je Melkior kada je vidio da plače.

- Nadam se da ovu grešku više neću ponoviti - kazala je Mevlija, a Melkior ju je riječima ohrabrio za nadolazeće kuhanje.

Foto: Nova TV

Luka Marin opet je tragao za drugim dijelom blendera, tražeći od kandidata imaju li onaj motor od blendera viša, a dobio ga je od Ivane Ivić. On je bio prvi kojeg je žiri prozvao da pred njih stavi svoje jelo, pa im je donio svoje srdele na tri načina, konfitiranu, mariniranu i prženu na kremi od celera s pečenom paprikom i salsom od začinskog bilja.

- Očekivao sam više na svu prednost koju si imao - rekao mu je Stjepan.

Kremaste srdele pripremio je Nikola Kotur.

- Ovo se zove jako lijepo iskorištenih 45 minuta - komentirao je Stjepan. Leo Jurišić napravio je dekonstrukciju srdela, a žiriju se to jako svidjelo. Jelica Boto je pripremila srdele s pestom i dipom od patlidžana, Ivana je od srdela pripremila Dalmatinsku svježinu

- Ovo je pojam dobrog ljetnog jela - komentirao je Damir.

Foto: Nova TV

Lora Cepetić je donijela jedno mini, ali jako fino jelo.

- Volim te minijaturne stvarčice - rekla je Lora koja je imala samo tri namirnice.

Emina Bajramović je spravila konfitirane srdele. Na ribi joj je ostalo ljuske, a Stjepan joj je rekao da je riba s ljuskom neprihvatljiva.

- S takvim stavom ako dođeš u eliminaciju nećeš dobro proći - rekao joj je. Lucija Kerečin iskoristila je lekciju iz izazova, follow the chef, te je pripremila srdele s lepezom od krumpira.

Foto: Nova TV

Maja Šabić napravila je jelo Šufigana srdelica, što je Melkior komentirao riječima: 'Jako lijepo jelo, a žiri je pojeo gotovo cijeli tanjur. Wannapa je napravila Shiitake sardine s umakom od grejpa. Žiri joj je kazao kako je uspjela s našom namirnicom prezentirati sebe i svoju kuhinju.

Poslije kuhanja Ivica je bio oduševljen što je od svega nekoliko namirnica uspio pripremiti jelo kojim je zadovoljan, rižoto od blitve i friganu srdelu.

- Imaš sigurno znanja i utočište u tradiciji u kojoj si mogao napraviti bolje jelo - rekao mu je Damir.

Foto: Nova TV

Nakon što su probali sva jela, žiri se povukao kako bi donio odluku o tome koja će jela proglasiti najboljima, a koje podbačajima. Prvo su prozvali one koji su imali najbolja jela. To su Leo, Nikola, Ivana, Jelica, Lora, Luka Piasevoli i Lucija Kerečin koji su time i kandidati koji su svojim jelima zaslužili sudjelovati u borbi za imunitet.

- Dobiti imunitet je veliki prestiž i svakome bi dobro došlo. Mislim da će biti teško, ali da će vrijediti - rekla je Lora. Najlošije tanjure napravili su Anita, Maja Jalšovec, Marko, Vesna i Emina.

Foto: Nova TV

- Iznenađena sam koliko sam loš tanjur napravila - rekla je Vesna, a Maja se rasplakala.

- U tjedan dana se borim ponovo za opstanak i osjećam se kao da nisam dovoljno dobra - kazala je Maja za kraj u iščekivanju eliminacijskog izazova.

Foto: Nova TV

