Luka Marin odnio je pobjedu u prvom izazovu 'MasterChefa'

Težak zadatak bio je pred tročlanim žirijem – Stjepanom Vukadinom, Damirom Tomljanovićem i Melkiorom Bašićem, nakon što su kušali jela svih kandidata u izazovu kutija iznenađenja. Naime, kandidati su, prema njihovoj procijeni, kuhali toliko dobro da im je bilo teško izdvojiti tri najbolja jela. Stoga su chefovi, izabrali po dvoje najboljih u ovom izazovu, svatko iz svog tima – ukupno njih šest. No, pobjedu je mogao odnijeti samo jedan, a to je na kraju bio Luka Marin.

Foto: Nova TV

Kada su kandidati ušli u kuhinju kako bi prvi puta kuhali zajedno, ispod kutije iznenađenja nalazio se upitnik, pa im je Damir objasnio o čemu se radi.

- Današnje jelo mora ocrtavati vaš karakter, vaše ideje, vas kao osobu kako se želite prezentirati, vaš život - rekao im je.

Većina ih je veoma brzo promislila o tome kakav tanjur s tom temom žele donijeti pred žiri. Ivica Višić odmah je znao da će Damira, Stjepana i Melkiora počastiti tradicionalnom kuhinjom, ali Luka Marin imao je nedoumica oko toga kako staviti svoj karakter na tanjur.

- Svoj personaliti u kuhinji još nisam izgradio zbog manjka prakse - objasnio je Luka.

Foto: Nova TV

Kako bi skuhali ovo jelo, na raspolaganju su imali 90 minuta i neograničen broj namirnica. Namirnice koje su uzeli iz dućana morali su iskoristiti. Sve su namirnice mogli razmjenjivati međusobno, osim glavne.

- 90 minuta može biti dvosjekli mač - smatra Maja Jalšovec. Prije toga, trebalo se snaći u dućanu u kojem u isto vrijeme namirnice uzima 21 osoba. Emina Bajramović nije mogla pronaći leću, a Luka Marin opet je imao pitanja za žiri. Vesna Slavica uzela si je škarpinu, ali nije znala kako da uz nju u košaricu stavlja i druge namirnice, pa je za pomoć zamolila Melkiora.

- Danas pripremam teleću jetricu, kokoš i puru i domaći kruh s maslinama. Kad vidim ove namirnice vraća me to u prošlost, u djetinjstvo - odlučio je Ivica vrlo brzo o jelu kojim će se predstaviti.

Foto: Nova TV

Emina se odlučila pripremiti tursku čorbu od tri leće, ali kako nije mogla naći pogodnu leću, poslužila se onom iz konzerve. Nikola Kotur je pak odlučio pripremiti dekonstrukciju međimurske gibanice. Lora Cepetić uzela je namirnice za koje je zaključila, kad se vratila za kuhinjski jedinicu, da neće iskoristiti.

- Uzeo sam velik broj različitih namirnica, ali u malim količinama, točno onoliko koliko mi treba - kazao je Luka Marin.

Tihomir Krklec odlučio se predstaviti jelom kojeg je nazvao Mamin vrt. Ispričao je kako je inspiraciju za to dobio iz druženja s mamom. Nešto prije nego je ušao u MasterChef kuću, tražio je povrće s mamom i radio jela s tim, a kad je bio mali zvala ga je da dođe raditi u vrt iako mu se to nije tada svidjelo. Što je bio stariji to mu je vrt postajao draži.

- Imao sam viziju da simuliram taj vrt - kazao je te dodao da jelo koje kuha posvećuje svojoj mami.

- Mislim da je slatko što je jelo posvetio mami i što imaju super odnos - komentirala je Lucija Kerečin.

Foto: Nova TV

Maja Jalšovec je maksimalno iskoristila celer – napravila je odrezak od celera s raguom od celera, kremom od celera i pommes frites od celera.

- Želim pokazati da se od jedne namirnice može napraviti kompletno jelo i da je vrlo bitno živjeti sa što manje otpadaka - rekla je Maja.

Lora se pak odlučila za punjene raviole.

- Prva jela koja sam radila sa svojima u kuhinji su talijanska jela i želim pokazati da je to dio moje prošlosti, a nadam se i budućnosti - objasnila je Lora.

Foto: Nova TV

U jednom trenutku za vrijeme kuhanja Luka Marin tražio je dio štapnog miksera koji mu je bio potreban, ali ga nije mogao pronaći jer na radnoj jedinici ima samo jedan dio. Trčao je po kuhinji tražeći dio koji mu nedostaje. Iako su mu se pojedini kandidati smijali, Luka nije odustao dok nije pronašao što mu treba. A dio koji mu je nedostajao, na kraju je dobio od Anite Vuković.

- Smatram da i dalje ne poznajem sve i da nemam sve pod kontrolom po svojim kriterijima kako bih ja htio. Moji su kriteriji dosta visoki pa to zgleda kao da ne znam ništa - osvrnuo se na taj događaj je Luka Marin. Dodao je kako mu nepoznavanje terena stvara presing, jer inače voli red.

Emina je radila na svom jelu i nakon što je žiri proglasio kraj, a Damir je to vidio i upozorio.

- Kad je kraj, kraj je. Kad kažemo stop, je stop. Želimo da bude fer prema svima. Kraj znači odloži i odmakni se od radne jedinice. Ovo je MasterChef kuhinja i ona ima svoja pravila. Hoću da ih poštujete - rekao je svima.

Foto: Nova TV

- Vrijeme je da vidimo tko ste vi - rekao je Melkior prije nego su počeli kušati jela kandidata. Prva je jelo donijela Maja Jalšovec.

- U ovome jelu imaš jako puno karaktera, komentirao je Damir. Dao joj je da proba jer je stavila dosta papra.

- Ljudi me doživljavaju kao jako ljutu osobu. A zapravo sam dosta micek iznutra i lako se rasplačem - opisala se Maja. Nakon nje svoje je jelo donio Nikola.

- Volim spojiti tradiciju i moderno - kazao je.

Foto: Nova TV

Leo Jurešić napravio je, kako je rekao - jednostavnu i kompliciranu piletinu. Jednako, ako ne i više komplicirano jelo pred žiri je stavila Lora.

- Napravila sam raviol napunjen žumanjkom i pireom od krumpira na kremi od infuziranog vrhnja, zatim tu su čvarci s friganim porilukom - objasnila je.

Emina je donijela tri tanjura pred žiri i rekla da bi se onoga u sredini, kojeg je završavala nakon isteka roka najradije odrekla. Damir ga je probao, ali Melkior je odbio probati sporni tanjur. Jelica Boto je donijela šareni tanjur s pečenim kozicama i ribom.

- Ne vidim tradiciju, ali to je bio smisao zadatka, možda vidimo novu Jelicu - rekao je Damir, a Jelica je kazala kako joj se sviđa nova Jelica.

Foto: Nova TV

Ivana Ivić je pripremila ribu na tanjuru koja nije dovršena.

- Razigrano, lijepo, ali šteta sirove ribe - komentirao je Stjepan njezin tanjur. Tanjur Luke Marina bio je prepun komponenti.

- Na prvu ne ostavljam najbolji dojam, ali mislim da nisam tako bahat kao što izgledam - rekao je.

Matea Alduk je spremila raviole punjene ricottom, tradicionalnu salsu od pomidora, i redukcija od acceta.

- Vidim da si na prvu blaga, pitoma - kaže Stjepan nakon što je vidio jelo.

- Ovdje nema ništa pitomo. Ovo je vrlo razigrano jelo - rekao je Damir nakon što ga je probao.

Foto: Nova TV

Luka Piasevoli je donio dva jela, ali žiri mu je spočitao jednostavnost na oba tanjura.

- Mislim da trenutno nisam dorastao zadatku - rekao je Luka. Nije stalo u jedan tanjur ono što je Andrea Dević htjela napraviti pa je donijela na dva

- Čvrsta kao paša, plivam kao riba - rekla je Andrea za sebe koju je htjela prezentirati na tanjuru. Šareno i razigrano jelo pred žiri je donio Tihomir.

- Sve te boje poveznica su i podsjetnik na moju obitelj - opisao je Tihomir.

- Već dugo nisam vidio amaterski tanjur koji je toliko složen, a s druge strane daje jednu takvu jednostavnu osobinu - rekao mu je Damir.

Foto: Nova TV

Mevlija Delić je htjela predstaviti tradicionalni štih.

- Vrlo jednostavna osoba koja želi sačuvati tradiciju ali sam tvrdi orah - opisala je sebe. Maja Šabić odlučila se pak za slatko jelo jer ga jako voli i jesti i spremati.

- Sin mi jako voli jagode, i ima rođendan, ali neću biti doma pa je to za njega - kazala je.

Wannapa Ponyon za sebe kaže da je jaka, ali i slatka u isto vrijeme i da želi naučiti mnogo stvari.

- Jako lijepo jelo. Ima jako puno okusa, hvala ti što si ovo podijelila s nama - rekao joj je Damir.

- Znam da nije najbolji tanjur - kazala je ona. Ivica je donio čak četiri tanjura pred žiri, a najviše je bio ponosan na jetrica i kruh koji su ga vraćali u mladost.

Foto: Nova TV

Chefovi su bili jako zadovoljni probanim jelima.

- Trebali smo prozvati tri najbolja, ali to nam je bio premali broj. Svatko do nas prozvat će po dvoje ljudi. Niste nam dali lak zadatak. Nijanse su odlučivale - rekao je Stjepan. Melkior je prozvao Luku Marina i Lea, Damir je izabrao Loru i Tihomira. Iz Stjepanovog tima to su bile Matea i Maja.

- Vas šestero je razvalilo današnji izazov - rekao im je Stjepan.

Foto: Nova TV

- Najbolje jelo u današnjoj kuhinji iznenađenja je napravio Luka Marin - priopćili su mu, no Stjepan mu je spočitao paniku i nervozu za vrijeme kuhanja.

- Sumnjam da ću se panike brzo uspjeti riješiti. Proteklih dana su mi se kandidati smijali kada bih proučavao knjige, zapisivao, i u nekom trenutku su mi se počeli rugati. Ali sada su rekli da idu i oni tim putem - rekao je Luka na kraju.

Foto: Nova TV

