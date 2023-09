Melkiora iz 'MasterChefa' žena sprda zbog novog nadimka: 'Kada ne čujem, tako me zove'

Većini omiljen član žirija 'MasterChefa', Melkior Bašić osvrnuo se nedavno na komentare da su ga gledateljice prozvale 'gospodinom fatalnim'.

Chef je priznao i što njegova supruga Andrea misli o novom nadimku.

Foto: Instagram

- A što kaže, moj fatalni i to je to. Mada me zna zezati kada je ne čujem, kaže oprostite 'gospodine fatalni'. Uzimamo to kroz šalu - ispričao je Melkior za Avaz.

Priznao je i tko je glavni u kuhinji u njihovom domu.

- To je najjednostavnije pitanje svih vremena, a odgovor je moja supruga Andrea, moja Masterchefica - rekao je dalje, a priznao je i kako mu iz emisije u emisiju sve teže padaju rastanci s natjecateljima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija



- Ne postaje lakše, postaje sve teže i teže. Pravila su takva da neko mora otići. Teško pada što jest, jest. Ima raznih ispadanja, neki odlaze tužni, a ima i onih koji odlaze s osmijehom. Sve zavisi od osobe do osobe - poručio je Melkior.

Poznati chef priznao je da ga zanima crtanje, arhitektura i stolarija.

- Nikad nije kasno, možda odlučim po stare dane promijeniti profesiju i postati nešto drugo - zaključio je.