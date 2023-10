Menadžer o Prijović: Povučena je, mirna. Sve oslovljava na 'vi'. Imala je karijeru i prije karijere

Poznati srpski autor, moj prijatelj Dragan Brajović Braja rekao mi je da sam vještac. Aleksandra Prijović (28) tad je bila djevojka, negdje je nastupala s Ljubom Perućicom, a Braja i ja smo bili na ručku i slušali. Rekao sam mu kasnije u autu: 'Ljubo Perućica nikad neće biti zvijezda. Ali ova mala hoće!' - ispričao nam je Edvin Softić trenutak prepoznavanja buduće zvijezde.

Naš poznati estradni menadžer prvi put ju je vidio prije desetak godina. Njegov prijatelj Brajović čudio se i govorio Edvinu kako ona ni po čemu ne može biti zvijezda. Ali tako su Softiću govorili i za Tajči, Severinu... Baš je bio ustrajan u tome da će se Prijović proslaviti. Raspravu u autu, kao i sam događaj, potvrdio je i Brajović u jednoj TV emisiji.

- Tu sam se zeznuo u startu. Promašio sam, jako. Aleksandra je u to vrijeme bila kao u offu, gurala je Ljubu u prvi plan i mislio sam da će on biti zvijezda. Nemam problema reći da sam se osramotio. Vještac Softić je bio sa mnom i rekao da griješim. Odmah je to vidio. Baš sramota, isklizao sam - rekao je Brajović.

U Aleksandri je naš menadžer odmah prepoznao onaj 'faktor X'.

Svi mladi pjevači, govori Softić, dobro pjevaju, lijepo izgledaju, ali malo ih ima 'ono nešto'. Već tad je to vidio u Aleksandri.

- Sjajno pjeva, mirna je, povučena, sramežljiva žena. Svima govori 'vi'. Godinu dana trebalo mi je da je naučim da mi kaže 'ti'. Nedavno smo bili u Beogradu, pričali i sad smo konačno na 'ti'. Jako teško joj je to išlo. Dobro odgojena mlada žena koja je svojim trudom, glasom, stvorila apsolutno sve - govori Softić.

Jedna je od rijetkih koja je imala karijeru prije karijere. Pjevala je po velikim svadbama, koje traju dva, tri dana. Dijelila je pozornicu s pokojnim Šabanom Šaulićem i drugim velikim zvijezdama. Šaulić je sam pričao kako je pjevao na tim vjenčanjima dva sata, malo odspavao, dok je Prijović bila na pozornici, pa su se tako danima izmjenjivali.

Počela je pjevati s 14 godina

- Izgradila je svoj put. I prije nego što je postala ovo što je, imala je golemo iskustvo. Trenutno je najveća balkanska zvijezda, o čemu svjedoče rasprodane beogradska i zagrebačka Arena - kaže Softić, koji pamti i njezin nastup u zagrebačkom klubu H2O.

U pauzi između dva bloka, došla je za stol i sjela s današnjim suprugom Filipom i ekipom. Softić joj je rekao da to ne može raditi, da mora otići u garderobu i biti zvijezda. Smijala se, govorila mu: 'Kakva zvijezda'. Stalno joj je ponavljao, upozoravao je na to da ne može biti tako jednostavna i pristupačna. Pjevati je počela s 14 godina, no šira javnost upoznala ju je 2012., kad je sudjelovala u showu 'Zvezde Granda'. Na audiciju je došla u jednostavnoj bijeloj bluzici na kopčanje, nenašminkana i raspuštene kose. Odmah je glasom pokazala da je pred njom velika budućnost. Pjevala je hit Zorice Brunclik 'Moja zakletvo' te u trenutku osvojila i publiku i strogi žiri.

- Nije pobijedila, ali je postala naša Taylor Swift. Ona je najveća balkanska zvijezda. Kad joj je Braja napravio album, to kao da je iskočilo iz zemlje. Pjesma je pjesma, možeš puno napraviti od ljudi, ali ako nemaš pjesmu, hit... Ništa ne možeš bez toga. Aleksandra ih je imala - priča Softić.

Prijović je u showu bila četvrta. Uslijedile su nove pjesme, novi hitovi, potom 2017. prvi od tri dosad objavljena albuma, a sad je rasprodala sve Arene regije. Slava joj, tvrdi Softić, ni u jednom trenutku nije udarila u glavu. Mlađe generacije oduševljeno grabe karte za njezine nastupe, a stariji krcaju goleme prostore, koncerte na kojima pjeva Aleksandrina svekrva Lepa Brena. Dobiti obje pjevačice u svoj klub san je svih vlasnika. S lakoćom i veseljem plaćaju im na desetke tisuće eura, jer svaki njihov izlazak na pozornicu nosi dobru zaradu. Kad govorimo o novogodišnjim nastupima, i Aleksandra je dosegla čarobni iznos od 100.000 eura. U čemu je tajna? Osim njihovih vrhunskih nastupa, pjesama koje im pišu proslavljeni autori, iza obje stoji uhodana mašinerija. Pjevačica odrasla u Belome Manastiru ušla je u obitelj Živojinović kao manje poznata i još neproslavljeni talent.

U Breninoj obitelji

Udajom za Filipa Živojinovića (38), posinka Lepe Brene (62), osim supruga, dobila je i tekstopisca, skladatelja njezinih velikih hitova. I kao istinski bingo, Lepu Brenu za svekrvu, koja je hvali gdje god stigne.

- Jako sam zadovoljna snahom. Aleksandra me jako podsjeća na mene kad sam počinjala s 22. Imam puno ljubavi i razumijevanja za tu jako sposobnu mladu ženu - rekla je Brena u našem feljtonu.

Osim što ju je savjetovala kako se gradi zvjezdana karijera, otvorila joj je i vrata zahtjevne industrije jer je donedavno i sama bila vlasnica diskografske kuće Grand produkcija. Cijela svita moćnika bila je 2018. na njezinu vjenčanju s Filipom Živojinovićem. Za sigurnost više od 900 uzvanika brinulo se 60 zaštitara. Aleksandra je kao na pladnju dobila priliku učiti od najbolje jer, kao što Aleksandra s 28 godina puni četiri Arene, tako je i Brena u tim godinama četiri puta napunila zagrebačku Cibonu - dva večernja i na zahtjev publike dva dodatna, popodnevna koncerta. Umjesto hoda po trnju, kakav je bio Brenin put, Aleksandra ubire vrhnje. Dok je, primjerice, Breni davnih godina mama šivala scensku odjeću, Aleksandra drugi dan nakon Chanelove revije nastupa u njihovim najnovijim kreacijama. Ostvarilo joj se ono što je Softić vidio još prije 10, 12 godina.

Sramežljiva i pristojna

- Znao sam da će biti velika zvijezda. Nije se nimalo promijenila, i dalje govori ljudima 'vi', i dalje je sramežljiva i silno pristojna - kaže Softić.

Iako uživa punu podršku moćne obitelji Živojinović, struka smatra da bi i bez njih požnjela golemi uspjeh. Samo bi put bio trnovitiji. Njezin suprug Filip piše joj pjesme, preuzeo je koncerte u beogradskoj Areni, menadžer Danijel Blaško s njom je od početka i također je dao svoj doprinos. Oni su okosnica njezina povećeg tima.

- Prije tri godine zvala me je da joj organiziram tu turneju. U Beogradu smo razgovarali o tome i pristao sam. Ta balkanska turneja već u planovima bila je obećavajuća. Ne odbija se to, sve smo se dogovorili, ali bio sam u poslu oko Minta i ti planovi oko turneje nestali su po putu - govori Softić.

Zagreb je s nestrpljenjem čeka, barem 80.000 ljudi već ima svoju ulaznicu, a spektakli u beogradskoj Areni već su iza nje. Aleksandra je u noći prepunoj emocija rasplakala publiku, ali ih i rasplesala i raspjevala. U jednom trenutku dotaknula je možda i najemotivniji trenutak dosadašnje karijere. Pjesmu 'Sve po starom' posvetila je voljenim članovima obitelji koji su bili u dvorani.

- Sam početak mi je bio najemotivniji. Kad sam izašla, toga sam se i najviše bojala. Sve vrijeme sam razmišljala kako ću podnijeti taj naboj pozitivne energije kad izađem na binu. Sve je prošlo kako treba, a kad su svi počeli pjevati sa mnom u glas, počela sam se ježiti i tresti. U sljedećem trenutku vidjela sam svog sina. Onda sam se obratila publici, sjetila sam se dolaska u Beograd. Mama i ja smo se vozile autom, prolazile pored Arene, tad sam joj rekla: ‘Mama, zamisli da jednoga dana ovdje imam koncert’. Sad ih pjevam čak tri. Baki i djedu sam posvetila pjesmu, svi koji su gledali moje spotove znaju da u jednom postoje snimci iz mog privatnog života. Kad god su baka i djed gledali taj spot, plakali su, onda sam ih u dvorani vidjela sretne, uplakane, i tad mi je srce stalo - rekla je Prijović za beogradske medije.