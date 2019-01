Mercuryjeva zaručnica od filma će zaraditi 330 milijuna kuna

Bohemian Rhapsody, prošlogodišnji filmski kino hit o životu legendarnog frontmena grupe Queen, Freddieja Mercuryja, u ljubavnom se smislu fokusirao na pjevačev odnos s dvije osobe. Mary Austin (67), pjevačevom nekadašnjom zaručnicom te Jimom Huttonom, Mercuryjevim partnerom s kojim je bio sedam godina u vezi.

Mary Austin Mercuryja je upoznala 1969. godine, tada kao 18-godišnjakinja, dok je pjevaču bilo 24 i iako se bavio glazbom, od statusa planetarno popularne rock zvijezde bio je poprilično udaljen.

- Nije bio sličan nikome koga sam otprije znala, prštao je od samopouzdanja - izjavila je Austin 2013. za Daily Mail te priznala kako ju je kod Freddieja privukao njegov pomalo divlji, rokerski look.

Par je ubrzo započeo vezu, a u filmu je ulogu Austin odradila Lucy Boynton (24). Mercury je Austin zaprosio na Božić 1973. godine, a svoju privrženost iskazao joj je i baladom 'Love of My Life'. Ipak, do vjenčanja nikada nije došlo nakon što joj je Mercury povjerio svoje biseksualne sklonosti, no ostali su vrlo bliski, a pjevač je bivšoj zaručnici i kupio kuću te uvijek o njoj govorio biranim riječima.

Da je Mary Austin i dalje vrlo dobro zbrinuta pokazuje podatak i da će od filma, koji je nedavno osvojio nagradu Zlatni globus, inkasirati više od 330 milijuna kuna (40 milijuna funti), a svojoj davnoj ljubavi Freddie je ostavio polovicu svih budućih prihoda na račun svog imena, kao i luksuzno vlastito zdanje, u kojem Austin još uvijek živi.