Meri Goldašić: 'Sinovima nisam dala da gledaju MasterChef...'

Puno ljudi mi prilazi nakon 'MasterChefa'. Vrlo sam otvorena na društvenim mrežama, ali mislim da su preko emisije upoznali neku moju nježniju stranu. Ljudi su vidjeli da sam obična osoba s osjećajima. Oplakala sam jednu cijelu epizodu pa ih je to možda malo približilo meni, s osmijehom nam govori Meri Goldašić.

Influencerica nasmijava više od 60.000 pratitelja na društvenim mrežama, a šira javnost pamti je po sudjelovanju u 'MasterChefu'. Kad je napustila emisiju, emocije nije mogla sakriti. Kako je tad rekla, plakala je od sreće što ide kući, ali i od tuge što napušta show.

- Nesretno sam se, kroz šalu, izrazila. Radije bih to nazvala velikom tugom i miješanim osjećajima. Naći se u takvoj situaciji, da si izoliran od svega, s ljudima koje ne poznaješ, a koji ti zbog svih teških okolnosti uđu pod kožu neusporedivo brže nego u 'vanjskom svijetu', već je nešto što je nemoguće objasniti. Bila sam tužna što napuštam natjecanje, svoje kolege i prijatelje, te ekipu koja marljivo radi na cijelom projektu. Osjećala sam da će mi nedostajati i da jedva čekam ponovno ih zagrliti i smijati se s njima. Istodobno sam plakala i od sreće što idem doma djeci i što ću stići na rođendan sina Rija - objasnila nam je tad.

Foto: NOVA TV

Sinovima nije dala da gledaju 'MasterChef'

Sinovima, kojima se veselila kad je napustila emisiju, nije dala da gledaju njezin kulinarski put.

- I to zbog takvog završetka. Znala sam, ako me moj dječaci vide uplakanu, da im to neće biti drago i da bi im to potencijalno moglo ostaviti neke traume. Nikad me nisu vidjeli tako slomljenu... No, evo, nisu gledali i ništa im ne fali - smije se Meri.

Iako nije dugo ostala u showu, kaže da je zadovoljna svojim nastupom te da ništa ne bi mijenjala.

- Kakva sam bila tamo, takva sam i inače. Mogla sam još puno toga pokazati i naučiti, ali nekad je u redu poslušati srce. Razumijem i da ima majki koje ne bi postupale kao ja, i to je sasvim u redu. Mislim da je u mom slučaju razlika u tome što ja svoje propušteno djetinjstvo proživljavam sa svojom djecom, pa sam možda zbog toga ipak odabrala taj put - rekla nam je.

Foto: Privatni album

Titulu MasterChefa odnio je najmlađi kandidat, Luka Veić (19). Meri je imala nekoliko favorita, među njima i Luku.

- Od prvog dana on je bio jedan od jačih što se tiče okusa. Sve nas je smirivao kad smo bili u panici. Nisam iznenađena njegovom pobjedom - govori nam.

Foto: Luka Dubroja

Ponekad joj šalju nemoralne ponude

Rado bi se ponovno prijavila u neki natjecatelji show.

- Suprug mi je rekao da je pročitao istraživanje koje pokazuje da, kad jednom sudjeluješ, cijeli život imaš nagon za natjecanje. Ali to ne bi bio 'Survivor', za to trebaš biti sportaš. Zasad ostajem u svijetu društvenih mreža jer mi je to najzabavnije i najdraže - dodaje.

Iako je većinu vremena zabavno, influencerici ponekad u porukama šalju nemoralne ponude.

- Ponosna sam na sebe jer se još nisam posvađala s ljudima koji šalju takve ponude. Mislim da nema žene na Balkanu koja nije dobila takve ponude. Žene i gay populacija najviše podliježu takvom tipu ponuda - govori Meri.

Foto: Privatni album

Prije nam je govorila o estetskim operacijama. Kako nam je tad rekla, prvi estetski zahvat imala je prije godinu dana.

- Operirala sam samo grudi jer nisam bila zadovoljna njihovim izgledom nakon dojenja. Zaista dobro podnosim bol, pa mi je oporavak bio vrlo brz i bezbolan. Naravno, sve to varira od osobe do osobe i ne primjenjuju se iste tehnike na svima. Ja sam odabrala manje bolnu opciju jer sam za nju bila dobar kandidat. Zasad radim na svom zdravlju na drukčiji način, redovno treniram i jedem ukusna a zdrava jela. Ako budem nezadovoljna nečim na sebi u budućnosti, to ću i promijeniti. Smatram da je svatko slobodan sa svojim tijelom raditi ono što mu odgovara i da to nije nužno pokazatelj nečijeg samopouzdanja ili karakternih osobina - navela je i dodala kako se cijene operacija kreću od 4500 eura naviše.

Izgubila 14 kilograma

Uz to što je govorila o operaciji, na društvenim je mrežama pokazala transformaciju s kilogramima.

- Od audicije za ‘MasterChefa’ dosad izgubila sam 14 kilograma. Jedem normalne količine, ne izgladnjujem se. Bitno mi je da imam energije, a energiju dobivamo hranom. Promijenila sam odabir namirnica, izbacila sam prerađene namirnice te ih zamijenila svježim i sezonskim. Najvažnije je kretanje, u mojem slučaju treninzi snage u teretani, pod vodstvom stručne osobe, mojeg trenera Svena Agića. Svjesnost o unosu i potrošnji kalorija također je važna. Ne biste vjerovali, ali moja je najdraža hrana pommes frites iz pećnice od miješanog povrća, s umakom od grčkog jogurta, češnjaka i čilija. To, bez iznimke, mogu jesti svaki dan - priznala je Meri.